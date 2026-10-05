В Джизаке раскрыто тяжкое преступление в отношении 10-летнего ребенка

·256·Общество
В Джизаке раскрыто тяжкое преступление в отношении 10-летнего ребенка

Выяснилось, что в Джизаке в отношении 10-летнего ребенка на протяжении двух месяцев совершалось сексуальное насилие. Подозреваемый, испугавшийся правовых последствий, впоследствии скончался. В настоящее время прокуратура и органы внутренних дел проводят по данному факту доследственную проверку и другие процессуальные действия.

Сообщается, что 53-летний мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении 10-летнего ребенка, являющегося близким родственником его супруги. Отмечается, что это продолжалось в течение двух месяцев.

Одним из самых тяжелых обстоятельств является информация о том, что подозреваемый угрожал ребенку причинением вреда в случае, если тот расскажет кому-либо о происходящем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

По данным Управления внутренних дел Джизакской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 119 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Сообщается, что подозреваемый ранее уже был судим по статье 169 Уголовного кодекса.

В рамках уголовного дела он был вызван в прокуратуру города Джизака. Опасаясь правовых последствий, мужчина попытался скрыться от сотрудников органов внутренних дел.

Впоследствии подозреваемый скончался

Согласно информации, 3 октября в отношении 53-летнего мужчины был объявлен розыск.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 4 октября он был найден мертвым в принадлежащем ему недостроенном здании.

Обстоятельства его смерти также изучаются в отдельном порядке.

Проверка по данному факту продолжается

В настоящее время прокуратура города Джизака и органы внутренних дел продолжают следственные действия по данному факту.

Ожидается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам происшествия, деталям преступления, совершенного в отношении ребенка, и другим важным факторам.

Самым важным вопросом в таких ситуациях является обеспечение безопасности и прав пострадавшего ребенка. Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего представляет собой чрезвычайно серьезную опасность для общества, и каждое сообщение о подобных преступлениях должно тщательно изучаться уполномоченными органами.

Если по данному делу будут опубликованы официальные результаты расследования и дополнительная информация, на их основе будет внесена правовая ясность в произошедшее.

ДжизакПрокуратура города ДжизакУправление внутренних делСексуальное насилие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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