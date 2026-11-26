В социальных сетях распространились сообщения о том, что житель Зааминского района Джизакской области на протяжении нескольких лет совершал сексуальное насилие в отношении своей несовершеннолетней дочери.

По данным Генеральной прокуратуры, мужчина 1984 года рождения подозревается в совершении сексуального насилия над своей дочерью 2010 года рождения начиная с 2017 года. По данному факту 14 октября 2026 года было возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса.

Сообщается, что подозреваемый 11 сентября уехал в Россию на заработки. В отношении него объявлен розыск, и по решению суда заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по данному делу проводятся следственные действия.