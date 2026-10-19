В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск

В Ханкинском районе Хорезмской области живой и невредимой в Ташкенте нашли 15-летнюю девушку, которая числилась пропавшей без вести. Об этом сообщила Служба розыска Управления внутренних дел Хорезмской области.

Отмечается, что К.Г., 2011 года рождения, ушла из своего дома в махалле «Нурафшан» Ханкинского района, после чего ее местонахождение оставалось неизвестным. Затем она была объявлена в розыск как пропавшее без вести лицо, было опубликовано обращение к общественности.

В результате проведенных поисковых мероприятий сотрудникам районного ОВД удалось обнаружить несовершеннолетнюю девушку в городе Ташкенте. В настоящее время принимаются меры по передаче ее членам семьи.

Правоохранительные органы выразили благодарность гражданам, оказавшим содействие в поисковых работах и принявшим активное участие в распространении информации.