В Хорезме обнаружено 19 ящикообразных могил бронзового века

В Тупроqqал’инском районе Хорезмской области обнаружен ранее неизвестный древний могильник. Находка была зафиксирована в ходе полевых исследований археологической экспедиции Хорезмской академии Мамуна. Об этом сообщила Хорезмская академия Мамуна.

На памятнике выявлено 19 ящикообразных могил, построенных из камня. В некоторых могилах замечено, что умершие были захоронены в скорченном положении. Также во время раскопок были найдены погребальные принадлежности, в том числе бронзовые изделия и бусы.

Согласно предварительному анализу специалистов, памятник может относиться к бронзовому веку. Погребальный обряд и некоторые находки имеют определенное сходство с древними погребальными сооружениями, обнаруженными в бассейне Сырдарьи Южного Казахстана.

Как отмечают археологи, эти сходства могут свидетельствовать о наличии культурных связей и схожих традиций среди населения, жившего в бронзовом веке в различных регионах Центральной Азии. Однако окончательный вывод о точном возрасте и культурной принадлежности памятника пока не сделан.

В настоящее время специалисты изучают обнаруженные могилы, человеческие останки и погребальные принадлежности. В дальнейшем будут проведены и лабораторные исследования для уточнения точной датировки памятника и его роли в истории Хорезма.