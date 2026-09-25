В Хорезме обнаружено 19 ящикообразных могил бронзового века

·30·Общество
В Хорезме обнаружено 19 ящикообразных могил бронзового века

В Тупроqqал’инском районе Хорезмской области обнаружен ранее неизвестный древний могильник. Находка была зафиксирована в ходе полевых исследований археологической экспедиции Хорезмской академии Мамуна. Об этом сообщила Хорезмская академия Мамуна.

На памятнике выявлено 19 ящикообразных могил, построенных из камня. В некоторых могилах замечено, что умершие были захоронены в скорченном положении. Также во время раскопок были найдены погребальные принадлежности, в том числе бронзовые изделия и бусы.

Согласно предварительному анализу специалистов, памятник может относиться к бронзовому веку. Погребальный обряд и некоторые находки имеют определенное сходство с древними погребальными сооружениями, обнаруженными в бассейне Сырдарьи Южного Казахстана.

Как отмечают археологи, эти сходства могут свидетельствовать о наличии культурных связей и схожих традиций среди населения, жившего в бронзовом веке в различных регионах Центральной Азии. Однако окончательный вывод о точном возрасте и культурной принадлежности памятника пока не сделан.

В настоящее время специалисты изучают обнаруженные могилы, человеческие останки и погребальные принадлежности. В дальнейшем будут проведены и лабораторные исследования для уточнения точной датировки памятника и его роли в истории Хорезма.

Qora fonda qadimiy metall parchalari va mayda toshlar ikki qatorda joylashgan.
Хорезмская академия МамунаТупроккалакладбищебронзовый век
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Хорезмской области 98-летней женщине оформили ID-карту на домуВ Хорезмской области 98-летней женщине оформили ID-карту на дому21 июля 12:02"Если собираетесь умирать, поезжайте умирать к себе на родину!": Заявление премьер-министра Таиланда..."Если собираетесь умирать, поезжайте умирать к себе на родину!": Заявление премьер-министра Таиланда...18 сентября 18:16Четыре строки, написанные на одном из кладбищ, потрясают все обществоЧетыре строки, написанные на одном из кладбищ, потрясают все общество18 сентября 16:49В Сурхандарье обнаружили кладбище возрастом 3,5 тысячи летВ Сурхандарье обнаружили кладбище возрастом 3,5 тысячи лет10 сентября 19:13В Самарканде гражданин при копке земли во дворе обнаружил остатки древнего захороненияВ Самарканде гражданин при копке земли во дворе обнаружил остатки древнего захоронения15 сентября 12:29В Хорезме выпускники подарили учителю квартируВ Хорезме выпускники подарили учителю квартиру26 мая 15:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане