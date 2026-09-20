«Основатель банка в международном розыске!»: Уголовное дело против Муминжона Юлдашева
В банковском и деловом сообществе Узбекистана произошло событие, вызвавшее широкий резонанс. Известный предприниматель из Ферганы, бывший крупный акционер и экс-председатель наблюдательного совета «Мадад Инвест Банк» Муминжон Юлдашев объявлен в международный розыск по линии Интерпола по запросу официального Ташкента. Правоохранительные органы предъявили ему обвинение по части 3 статьи 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере.
Имя бывшего банкира, владевшего помимо банковского сектора многочисленными предприятиями в сферах строительства и текстильной промышленности, ранее уже попадало в поле зрения международных финансовых организаций. В частности, в 2019 году Всемирный банк отстранил его от участия в своих проектах как минимум на 4 года за неправомерные действия, связанные с оказанием незаконного давления на представителя компании-конкурента в ходе тендерного процесса.
Какие именно финансовые махинации стоят за объявлением в розыск известного предпринимателя, в какой стране он может скрываться и как это событие повлияет на контроль прозрачности в банковской системе страны?
«Интерпол, статья 167 и санкции Всемирного банка»: Основные факты по делу
Хроника дела, возбужденного в отношении Муминжона Юлдашева, и его деятельности:
Объявление в розыск через Интерпол: По официальному запросу правоохранительных органов Узбекистана была задействована сеть международной полиции;
Обвинение по тяжкой статье: Ведется следствие по части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение в особо крупном размере);
Статус в «Мадад Инвест Банк»: Предприниматель был одним из основателей, крупнейшим акционером и главой наблюдательного совета данного финансового учреждения;
Разветвленная бизнес-империя: Помимо банковского сектора, он владел рядом крупных активов в строительной индустрии и текстильных кластерах;
Черный список Всемирного банка: В 2019 году был дисквалифицирован Всемирным банком на 4 года из-за давления на участника тендера.
Правовые и профессиональные показатели по делу Муминжона Юлдашева
Распределение деятельности предпринимателя и предъявленных ему обвинений:
Параметры и направления
Данные и обстоятельства
Лицо, объявленное в розыск
Муминжон Юлдашев (предприниматель из Ферганы)
Статус розыска
По запросу Узбекистана Международный розыск Интерпола
Уголовная статья
Часть 3 статьи 167 УК РУз (присвоение или растрата)
Основной финансовый актив
Мадад Инвест Банк (бывший крупный акционер и председатель)
Бизнес-сети
Строительство, текстильная промышленность и банковско-финансовая сфера
Предыдущие санкции
Отстранение от проектов Всемирного банка на 4 года в 2019 году
Правовой и экономический анализ: Эксперты о преступлениях в банковской сфере
Основные выводы аналитиков финансового права и экономики:
Усиление контроля в финансовом секторе: Объявление учредителей и руководителей банков в международный розыск свидетельствует о резком усилении государственного контроля над оборотом капитала и безопасностью вкладов в стране;
Вероятность экстрадиции и процесс: В случае выпуска «красного уведомления» (Red Нотике) Интерпола подозреваемый может быть арестован в более чем 190 странах мира и Узбекистану передан для правосудия;
Значение предупреждения Всемирного банка: Ситуация 2019 года подтверждает, что в деятельности предпринимателя и ранее имели место шаги, противоречащие правилам конкуренции и прозрачности, и надзорные органы держали его в поле зрения;
Механизм возврата активов: Если в суде будет доказан факт хищения, велика вероятность наложения ареста на доли подозреваемого в строительных и текстильных предприятиях для возмещения нанесенного финансового ущерба.
Данный международный розыск стал серьезным событием, свидетельствующим о том, что в финансовой системе Узбекистана вопросы финансовой ответственности и подотчетности равны для всех перед законом.
Как вы считаете, какие механизмы контроля необходимы для дальнейшего усиления ответственности крупных собственников и руководителей банковской системы? Насколько эффективен процесс экстрадиции обвиняемых, покинувших страну? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого громкого события в мире бизнеса и финансов с близкими и коллегами!
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