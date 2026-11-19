В Хорезме 18-летний парень был подвергнут административному аресту за то, что донимал незнакомую ему девушку в Telegram, предлагал ей 100 долларов и угрожал распространением ее видео.

Сообщается, что инцидент произошел 19 сентября 2026 года. Парень предварительно взял у одноклассника название Telegram-профиля девушки, которая приходилась тому однокурсницей. После этого он написал девушке, предложив встретиться и пообщаться по видеосвязи.

Желая добиться согласия девушки, он заявил, что даст ей 100 долларов. Кроме того, он угрожал распространить ее видео и оскорблял ее унизительными словами.

В ходе судебного заседания парень заявил, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, а на самом деле у него не было никаких фото или видео девушки. Он также выразил сожаление по поводу своего поступка.

Однако суд дал правовую оценку его действиям и назначил наказание в виде 5 суток административного ареста.