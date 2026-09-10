Бывший сотрудник восстановлен на работе на основании решения суда

В производство Чиланзарского районного отдела Бюро принудительного исполнения поступил исполнительный лист Межрайонного суда по гражданским делам Учтепинского района от 13 августа 2026 года.

Согласно судебному документу, было предусмотрено восстановление взыскателя Б.А. в должности заместителя начальника отдела координации деятельности территориальных структур организации-должника.

По данному исполнительному документу государственными исполнителями было незамедлительно возбуждено исполнительное производство, и руководству должника — ассоциации было направлено требование о восстановлении взыскателя на должности, указанной в судебном акте.

Также ответственные лица были предупреждены о том, что в случае неисполнения судебного акта в установленный требованием срок наступят правовые последствия, предусмотренные законодательством.

В результате исполнительных действий, проведенных государственными исполнителями, требование, указанное в судебном документе, было полностью выполнено, и взыскатель Б.А. восстановлен на своей прежней должности.

Данный случай является практическим результатом работы, осуществляемой органами исполнения по обеспечению своевременного и эффективного исполнения судебных актов, восстановлению трудовых прав граждан, а также защите их законных прав и интересов.

Ведь дело не заканчивается принятием судебного документа — его фактическое исполнение также является одной из важнейших гарантий справедливости и верховенства закона.