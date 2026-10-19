Больше в Узбекистане не будет Perfectum: Beeline покупает его за 207 миллионов долларов

На телекоммуникационном рынке Узбекистана совершается крупная и историческая сделка. международная телекоммуникационная группа VEON, осуществляющая деятельность в нашей стране под торговой маркой Beeline Uzbekistan, достигла финального соглашения о покупке 100-процентной доли компании Rubicon Wireless, владеющей брендом Perfectum.

В результате этого крупного приобретения оператор связи Perfectum, долгие годы действовавший на основе отдельных стандартов и технологий, полностью перейдет в собственность Beeline, и ожидается, что качество мобильной связи и интернета в нашей стране существенно улучшится.

Стоимость сделки и финансовые детали: 207 миллионов долларов

Согласно информации, обнародованной группой VEON, условия данной крупной стратегической сделки следующие:

Общая стоимость: Общая сумма соглашения составляет около 207 миллионов долларов США ;

долговые обязательства: В эту общую сумму в 207 миллионов долларов также включен существующий долг компании Perfectum в размере около 93 миллионов долларов ;

Срок завершения сделки: Как сообщают официальные лица группы, все оформление и юридические процессы между компаниями планируется полностью завершить до конца октября текущего года.

Что это значит для пользователей и качества связи?

Вхождение оператора Perfectum в состав Beeline знаменует собой начало нового этапа в развитии телекоммуникационной сети Узбекистана:

Объединение частотных ресурсов: Уникальные радиочастотные ресурсы и инфраструктурные мощности, которыми владел Perfectum, будут интегрированы в сеть Beeline;

Повышение скорости связи и интернета: В результате дополнительных частот и расширения инфраструктуры для абонентов расширится покрытие сети, резко улучшатся скорость передачи данных (4G и 5G) и качество звонков;

Будущее бренда: С переходом 100-процентной доли в распоряжение VEON ожидается, что Perfectum прекратит свою деятельность в качестве отдельного оператора и полностью вольется в экосистему Beeline.

Этот инвестиционный шаг телекоммуникационного гиганта еще больше усилит конкуренцию в сфере мобильной связи страны и расширит возможности миллионов абонентов по использованию современных цифровых услуг.