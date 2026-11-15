В Южной Корее узбекистанский студент приговорен к 1 году и 4 месяцам тюрьмы

В Южной Корее Гражданин Узбекистана, финансировавший террористическую организацию, действующую в Сирии, приговорен к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что гражданин Узбекистана прибыл в Южную Корею по визе Д-4-1 для обучения в языковом центре при университете. Проживая в стране в качестве студента, он вступил в контакт с членом группировки «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (КТД), признанной ООН террористической организацией.

Согласно материалам суда, с января 2024 года по январь 2025 года он шесть раз переводил деньги на банковские счета, указанные членом организации. Общая сумма отправленных средств составила 1,25 миллиона вон.

Кроме того, член КТД попросил его в Южной Корее принять деньги, отправленные другим лицом, и помочь переслать их в Сирию. Узбекский студент попытался выполнить это поручение, однако средства до него не дошли, и перевод не состоялся.

Суд установил, что обвиняемый отправлял деньги, осознавая, что они идут на финансирование террористической организации. Судья подчеркнул, что такие средства способствуют продолжению деятельности организации, и независимо от их размера, финансирование терроризма представляет серьезную угрозу международному миру, а также государственной и общественной безопасности.

При вынесении приговора было учтено признание вины подсудимым. Помимо 16 месяцев тюремного заключения, суд постановил конфисковать сумму в размере 1,25 миллиона вон.

Для справки: КТД — экстремистская группировка, основанная в декабре 2014 года и признанная ООН террористической организацией. Группировка подозревается в причастности к теракту в посольстве Китая в Кыргызстане в 2016 году и взрыву в метро Санкт-Петербурга в России в 2017 году.

В общении со студентом член организации представился гражданином Узбекистана. Он заявил, что КТД ведет боевые действия в Сирии против правительственных войск и России.