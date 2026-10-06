В Намангане на неработающие детсады выделили субсидию в размере 1,3 млрд сумов

В Наманганской области выявлен факт оформления на бумаге фактически не работавших дошкольных образовательных организаций, на которые были выделены субсидии на сумму 1,3 миллиарда сумов. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Речь идет о дошкольных образовательных организациях, которые якобы были созданы в махаллях Мехнатобод и Дехконобод Учкурганского района. По результатам первичной проверки, эти организации существовали в документах, но фактически деятельность не осуществляли.

Как оформлялись неработавшие ДОО?

Отделом по Учкурганскому району Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре была проведена доследственная проверка.

В ходе проверки были выявлены сведения о том, что должностные лица районного отдела дошкольного и школьного образования и другие лица вступили в сговор.

Согласно предварительным данным, они зарегистрировали в государственных органах дошкольные образовательные организации в некоторых домах махаллей Мехнатобод и Дехконобод.

Однако фактически данные организации не работали.

Несмотря на это, в официальные документы были внесены недостоверные сведения об их деятельности.

Куда ушлa сумма в 1,3 млрд сумов?

В этом и заключается самый серьезный аспект дела.

Хотя организации фактически не функционировали, на их имя были выделены субсидийные средства в размере 1,3 миллиарда сумов.

По данным предварительного следствия, выделенные средства были хищены путем присвоения или растраты.

То есть, предполагается, что средства, которые должны были быть выделены государством для поддержки услуг дошкольного образования, были получены путем оформления фиктивных организаций, фактически не оказывавших услуг.

В документы внесены ложные сведения

Предметом расследования в данном деле стала не только судьба субсидийных средств, но и то, какие документы оформлялись для их получения.

В материалах проверки зафиксировано внесение ложных сведений в официальные документы.

Это вынесло на повестку дня вопрос о дате правовой оценки действий должностных лиц в данном деле.

В настоящее время следственные органы выясняют, кто участвовал в процессе выделения субсидии, на каком основании утверждались документы и каким образом были присвоены государственные средства.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса.

В частности, в рамках дела расследуются случаи, связанные со следующими статьями:

статья 167 — хищение путем присвоения или растраты;

статья 207 — должностная халатность;

статья 209 — должностной подлог.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Вопрос контроля над государственными субсидиями снова на повестке дня

Аспект, привлекающий внимание в данной ситуации, — это то, как работал механизм контроля, связанный с выделением государственных средств.

Поскольку такие вопросы, как работала ли на самом деле оформленная для получения субсидии дошкольная организация, охвачены ли там дети, созданы ли необходимые условия для оказания услуг, должны проверяться до выделения средств.

Ситуация же в Учкурганском районе показывает, к каким последствиям может привести разрыв между документами и реальной деятельностью именно в этом процессе.

Самое главное, в настоящее время все обстоятельства дела выясняются в рамках следствия. До тех пор, пока вина подозреваемых лиц не будет подтверждена вступившим в законную силу приговором суда, они не считаются виновными.

Итоги расследования должны внести ясность в то, на каком основании была выделена субсидия в размере 1,3 миллиарда сумов, кто и каким образом присвоил средства, а также участвовали ли в этом процессе другие лица.