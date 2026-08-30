Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть

·38·Общество
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть

В повседневной жизни при осуществлении переводов через банковские карты нередко случается так, что из-за ошибки в цифрах или спешки средства отправляются на карту чужого человека. В такой ситуации не стоит поддаваться панике — существует четкий и работающий механизм возврата денег.

Главное правило — не терять время! Как только вы заметили ошибку, вам необходимо связаться по официальному телефону доверия приложения, через которое вы производили платеж.

Что нужно сделать для быстрого возврата денег?

При звонке оператору приложения для отмены платежа и ускорения процесса проверки потребуется точно назвать следующие данные:

  • Время и дата операции: Точные час и минута совершения платежа;

  • Сумма перевода: Точный размер ошибочно отправленных средств;

  • Данные транзакции (чек): Номер чека (квитанции), сохранившегося в платежном приложении, номера карт отправителя и получателя.

Номера быстрой связи и телефоны доверия популярных платежных приложений:

  • CLICK: +998 (71) 231-08-80

  • PAYME: 1350

  • UZUM: +998 (78) 777-07-99

  • PAYNET: +998 (71) 202-07-07

  • HUMANS: 1234

  • OSON: +998 (71) 207-80-80

По словам специалистов, чем быстрее вы обратитесь, тем выше вероятность остановить неверную транзакцию и вернуть средства владельцу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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