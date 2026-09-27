В Кашкадарье соседи поссорились из-за петуха — дело дошло до суда

·41·Общество
В Кашкадарье соседи поссорились из-за петуха — дело дошло до суда

В Кашкадарье громкое кукареканье петуха стало причиной ссоры между соседями. Конфликт перерос в административное дело и дошел до суда.

В Кашкадарьинской области между жителями Нишанского района рассмотрен конфликт, возникший из-за петуха. Согласно судебным документам, 23 июля 2026 года гражданин поссорился с соседом из-за того, что тот громко кукарекал, и оскорбил его.

Данный инцидент был рассмотрен Нишанским районным судом, и гражданин был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 41 Кодекса об административной ответственности.

Суд назначил ему штраф в размере 824 тысяч сумов.

Гражданин, оставаясь недовольным решением суда, обратился с кассационной жалобой. Однако кассационная инстанция не удовлетворил жалобу и оставил предыдущее решение суда без изменений.

Таким образом, спор между соседями, начавшийся из-за громкого крика обычного петуха, завершился административным делом.

КашкадарьяНишанский районпетухадминистративное дело
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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