Арсенал опережает Баварию в борьбе за трансфер

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Арсенал опережает Баварию в борьбе за трансфер
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Лондонский «Арсенал» стал главным претендентом на защитника франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэля Брауна, опередив в борьбе «Баварию». «Канониры» готовы заплатить крупную сумму, требуемую за звезду Бундеслиги, чтобы усилить оборонительную линию. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководство «Баварии» и спортивный директор Макс Эберль давно проявляют интерес к 22-летнему левому защитнику. Однако, по данным Bild, «Айнтрахт» требует за своего игрока не менее 65 миллионов евро. Для мюнхенцев эта цена слишком высока, так как после расходов в последние трансферные окна клуб вынужден осторожно управлять бюджетом.

Команда Микеля Артеты выглядит финансово гораздо устойчивее. «Арсенал» намерен усилить конкуренцию на левом фланге, подписав Натаниэля Брауна, играющего в современном атакующем стиле. По данным The Athletic, футболист входит в список главных целей лондонского клуба.

В сезоне 2025/26 Натаниэль Браун провел 42 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 6 результативных передач. Поскольку «Айнтрахт» занимает восьмое место в Бундеслиге и остался без еврокубков, сам игрок склоняется к переходу в английскую Премьер-лигу.

Для осуществления этого трансфера «Баварии» необходимо сначала продать таких защитников, как Альфонсо Дэвис или Хироки Ито. «Айнтрахт» же рассчитывает получить огромную прибыль с игрока, купленного в 2024 году всего за 3 миллиона евро.

АрсеналБаварияТрансферыБундеслигаНатаниэль Браун
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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