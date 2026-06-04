Габриэл Жезус может перейти в «Эвертон»: детали трансфера

·71·Спорт
Габриэл Жезус может перейти в «Эвертон»: детали трансфера
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Клуб «Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Арсенала» Габриэлу Жезусу в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы рассматривают бразильского футболиста как решение проблем в атаке, однако финансовые препятствия могут осложнить сделку. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Футбалл Инсидер, «Эвертон» намерен усилить линию атаки и определил Габриэла Жезуса в качестве главной цели. Тем не менее, клуб не готов выплачивать запрашиваемые «Арсеналом» 20 миллионов фунтов стерлингов. Также руководство беспокоит склонность футболиста к травмам.

Поскольку Микель Артета планирует обновить линию нападения, лондонский клуб готов расстаться с 29-летним форвардом. Габриэл Жезус потерял место в стартовом составе в текущем сезоне и включен в список игроков, которые могут покинуть команду летом.

Одной из главных проблем для «Эвертона» является зарплата футболиста. Сейчас он получает высокую зарплату в «Арсенале», и для осуществления трансфера бразильскому нападающему придется снизить свои финансовые требования. Интерес к форварду также проявляют «Милан», «Ювентус» и «Палмейрас».

Напомним, что в прошлом сезоне Английской Премьер-лиги Габриэл Жезус из-за травм сыграл всего в 14 матчах, начав лишь 3 из них в стартовом составе. Его богатый опыт выступлений в Англии привлекает тренерский штаб «Эвертона».

АрсеналЭвертонГабриэл ЖезусТрансферАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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