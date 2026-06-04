Бавария может помешать трансферным планам Штутгарта

·209·Спорт
Бавария может помешать трансферным планам Штутгарта
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Немецкий клуб «Штутгарт» хочет подписать одного из молодых талантов чемпионата Нидерландов. По информации издания Омроеп Гелдерланд, швабы определили 22-летнего полузащитника НЕК Неймеген Кодэи Сано в качестве главной цели на летнее трансферное окно. Этот футболист, брат игрока «Майнца» Кайшу Сано, хорошо проявил себя в прошлом сезоне в Эредивизи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Зимой к нему проявляли интерес такие клубы, как «Аякс» и «Ноттингем Форест», но Неймеген не отпустил своего лидера. Сано завершил сезон с 3 голами и 7 результативными передачами. Его универсализм — способность играть как опорного, так и атакующего полузащитника, а также на левом фланге — привлекает внимание многих грандов. В частности, за ситуацией следят ПСЖ и другие крупные команды.

На ситуацию может косвенно повлиять и «Бавария». Мюнхенцы достигли личного соглашения со звездой ПСВ Эйндховен Исмаэлем Саибари и готовятся к переговорам о трансфере. Если Саибари перейдет в «Баварию», ПСВ попытается купить на его место именно Кодэи Сано. Это создаст серьезную конкуренцию для «Штутгарта».

По данным издания Эиндховенс Дагблад, ПСВ требует за своего футболиста Саибари более 60 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, он станет рекордным для чемпионов Эредивизи. «Штутгарт», в свою очередь, очень хочет подписать Сано на фоне возможного ухода таких лидеров, как Анджело Штиллер.

Также под вопросом остается ситуация с Чема Андресом, которого «Штутгарт» купил у «Реал Мадрида» за 3 миллиона евро в прошлом году. Дело в том, что испанский гранд сохранил право обратного выкупа игрока. Поэтому немецкий клуб серьезно рассматривает трансфер Кодэи Сано для усиления линии полузащиты.

БаварияШтутгартТрансферыФутболЭредивизи
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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