Кризис Сантьяго Хименеса в «Милане»: Борхетти назвал причины проблем

Сантьяго Хименес не смог забить ни одного гола в Серии А в сезоне 2025-26 в составе «Милана». Легендарный мексиканский нападающий Харед Борхетти в интервью изданию GOAL объяснил причины неудач своего соотечественника. Несмотря на трудности на клубном уровне и трансферные слухи, 25-летний форвард нацелен проявить себя на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хименес перебрался на «Сан-Сиро» в феврале 2025 года после результативных выступлений за «Фейеноорд». В Нидерландах он забил 65 голов в 105 матчах, забивая более 20 мячей в каждом полноценном сезоне. Несмотря на интерес со стороны многих топ-клубов Европы, включая команды Английской Премьер-лиги, он выбрал «Милан», за который болел с детства.

Хотя после приезда в Италию он забил свои первые шесть голов, Хименес не смог полностью адаптироваться к новой среде. Эксперты связывали это с процессом адаптации, однако травмы усугубили ситуацию. Мощный форвард пропустил пять месяцев своего первого полноценного сезона в Италии из-за повреждений. В итоге в завершившемся сезоне он ограничился лишь одним голом в Кубке Италии.

В настоящее время в «Милане» происходят большие перемены: главный тренер Массимилиано Аллегри уходит, а будущее ряда ведущих игроков остается под вопросом. Харед Борхетти так комментирует положение Хименеса: «К сожалению, год в Италии сложился для Сантьяго неудачно, но это не только его вина. Травма помешала ему обрести стабильность и бороться за место в основном составе».

По мнению Борхетти, общая игра команды также не помогла нападающему. «Милан» в этом сезоне не показал хорошей игры, а когда команда играет плохо, отдельному футболисту трудно проявить себя. Хименес — нападающий, зависящий от командной игры. Его спад связан как с ним самим, так и с общим состоянием команды», — добавил легендарный футболист.