Венсан Янссен продолжит карьеру после Тоттенхэма в США

·30·Спорт
Венсан Янссен продолжит карьеру после Тоттенхэма в США

Бывший нападающий Тоттенхэма Венсан Янссен близок к тому, чтобы сделать один из самых важных шагов в своей карьере и перебраться в Северную Америку. Игрок сборной Нидерландов договорился о переходе в чемпионат США, завершив результативный этап карьеры в бельгийском Антверпене. Этот трансфер откроет новую и крупную страницу в кочевой карьере футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Воетбал Интернатионал, опытный форвард достиг полной договоренности об условиях личного контракта с клубом Портленд Тимберс. Усколению трансфера послужило то, что представитель MLS в короткие сроки сделал привлекательное предложение, полностью отвечающее будущим планам и семейным целям футболиста.

Успешные сезоны в Бельгии и решение об уходе

Решение отправиться в США было принято вопреки серьезным попыткам Антверпена удержать ключевую фигуру в линии атаки. Янссен отклонил новое предложение клуба, предположив поставить точку в своей четырехлетней продуктивной карьере в Про-лиге Бельгии и попробовать новый вызов в Америке.

Для 32-летнего центрального нападающего переход в MLS — это не просто финансовый шаг, а реализация многолетней личной и семейной цели. Жена футболиста — мексиканско-американского происхождения, и он неоднократно открыто заявлял о своем желании перевезти семью в США еще до вступления в заключительный этап своей карьеры.

Семейные планы и будущие цели

Долгосрочный семейный план направлен на то, чтобы после завершения карьеры футболиста обосноваться на постоянное место жительства в Северной Америке. Перейдя в клуб из Портленда, Венсан сумел идеально совместить период своей спортивной карьеры с бытовыми и жизненными планами своей семьи.

Напомним, что период выступлений Венсана Янссена за Тоттенхэм выдался тяжелым: под руководством Маурисио Почеттино он сумел забить всего 6 голов в 42 матчах. После ухода из Английской Премьер-лиги в его карьере наступил поистине позитивный перелом, а уровень игры резко вырос.

Яркое европейское наследие

Покидая ряды Антверпена, бывший нападающий АЗ Алкмар оставил после себя серьезный след. За четыре стабильных сезона в бельгийском клубе он провел 173 матча во всех турнирах, забил 64 гола и отдал 27 результативных передач.

Его тактические действия на поле и надежный игровой стиль сыграли решающую роль в успехах команды в национальном чемпионате. С помощью Янссена Антверпен оформил исторический дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны, а также впервые в истории клуба принял участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Венсан ЯнссенПортленд ТимберсАнтверпенMLSТоттенхэм
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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