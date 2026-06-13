Эндрик сравнил себя с Криштиану Роналду

Талантливый бразильский нападающий Эндрик рассказал о своей дисциплине и жертвах в карьере, сравнив свой профессиональный подход с кумиром Криштиану Роналду. В настоящее время футболист сосредоточен на Чемпионате мира 2026 года и стремится закрепить свое будущее в «Реал Мадрид» под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщает портал Goal.com.

19-летний футболист из-за нехватки игрового времени в Мадриде выступал на правах аренды за «Лион». По его словам, страсть к труду станет главным фактором, который приведет его к успеху в столице Испании. «Желание много работать с юных лет — это то, что роднит меня с Криштиану Роналду, но я уважаю его не только за трудолюбие, но и за огромный талант и историю преодоления трудностей», — сказал Эндрик в интервью изданию ГК Бразил.

Аренда Эндрика в «Лион» стала для него поворотным моментом. Пропустив 173 дня из-за серьезной травмы в 2025 году, нападающий забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 21 матче во Франции. Этот результат помог ему вернуть уверенность в себе и снова получить вызов в сборную Бразилии.

Теперь, с приходом Жозе Моуринью в «Реал Мадрид», у Эндрика появился отличный шанс закрепиться в основном составе в следующем сезоне. Ожидается, что успешное выступление на Чемпионате мира станет решающим фактором для его будущего на стадионе «Сантьяго Бернабеу».