Колумбия досрочно вышла в плей-офф: Даниэль Муньос принес победу команде

Сборная Колумбии одержала вторую победу подряд в групповом этапе чемпионата мира 2026 года и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф. В матче, прошедшем в городе Гвадалахара, представители Южной Америки обыграли Демократическую Республику Конго со счетом 1:0. Этим результатом Колумбия выполнила задачу, с которой не справилась Португалия во главе с Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Исход встречи решил защитник английского клуба «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос. Он забил гол на 76-й минуте матча, записав на свой счет второй мяч в турнире. По данным Goal.com, эта победа позволила подопечным Нестора Лоренцо укрепить лидерство в группе К с шестью очками и выйти в стадию 1/32 финала.

Преграда, которую не преодолела Португалия

Стоит отметить, что сборная Португалии, считавшаяся одним из фаворитов группы, в первом туре сыграла вничью 1:1 именно с ДР Конго, потеряв очки. Колумбийцы же смогли взломать плотную оборону африканцев. Несмотря на то, что в течение игры Колумбия нанесла 20 ударов и полностью доминировала, вратарь конголезцев Лионель Мпаси своими великолепными сейвами нейтрализовал попытки Луиса Диаса и Джона Ариаса.

Уже в первом тайме Колумбия нанесла 15 ударов по воротам, однако удача улыбнулась только в конце второго тайма. Удар Даниэля Муньоса, рикошетом от Стива Капуади, изменил направление и влетел в сетку ворот. После матча Муньос отметил в интервью: «Гол не делает меня героем. Мы победили как одна команда, как одна семья».

Ситуация в группе и значение для Узбекистана

Главный тренер Колумбии Нестор Лоренцо заявил, что выбрал осторожную тактику, учитывая опасность контратак соперника. Хуан Кинтеро, вышедший на замену Хамесу Родригесу, вдохнул в игру новую энергию и сыграл ключевую роль в организации атак. Теперь в последнем туре Колумбия поспорит с Португалией за первое место в группе.

Для ДР Конго поражение осложнило ситуацию. Сейчас они занимают третье место с одним очком. Следующий решающий матч в группе пройдет в Атланте против сборной Узбекистана. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, африканцам необходимо одержать победу над Узбекистаном.