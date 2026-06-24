Джуд Беллингем: «Я не заслуживал звания лучшего игрока матча»

Молодая звезда сборной Англии Джуд Беллингем критически оценил свою игру после матча против Ганы (0:0) в рамках чемпионата мира 2026 года. Полузащитник «Реал Мадрида», несмотря на то что был признан лучшим игроком встречи, отметил, что эту награду было бы справедливее вручить одному из защитников команды соперника. В матче, прошедшем в Бостоне, англичане столкнулись с серьезными трудностями при попытках взломать оборону Ганы. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля не смогла преодолеть организованную линию защиты, выстроенную бывшим наставником «Реал Мадрида» Карлошем Кейрушем. В послематчевом интервью Беллингем неожиданно искренне высказался, фактически отказавшись от индивидуальной награды. По информации Goal.com, футболист счел, что не достоин этого признания.

«Честно говоря, я этого не заслужил. Награда должна была достаться одному из представителей Ганы, которые очень качественно оборонялись. Было трудно войти в игру. Я благодарен тем, кто проголосовал, но соперники сегодня действовали великолепно», — отметил 22-летний полузащитник.

Исторический рекорд и «лихорадка второго матча»

Хотя игра не принесла ожидаемого результата, эта встреча имела историческое значение для Беллингема в плане личных показателей. В возрасте 22 лет и 359 дней он стал самым молодым футболистом, проведшим 50-й матч за сборную Англии. Таким образом, ему удалось обновить рекорд, установленный легендарным Уэйном Руни.

Однако Беллингем подчеркнул, что командный результат важнее личных достижений. Он также упомянул традиционную «лихорадку второго матча» Англии на крупных турнирах. Для справки: англичане фиксируют ничью во втором туре четырех крупных соревнований подряд. Эта серия тянется со времен матча против Шотландии на Евро-2020.

Во время матча кипели не только эмоции на поле. В перерыве произошла небольшая стычка между Беллингемом и тренером Ганы Карлошем Кейрушем. Кейруш был недоволен грубым фолом футболиста по отношению к Жерому Опоку. После игры тренер заявил, что эта ситуация была лишь проявлением профессиональных эмоций, и что футбол «не для тех, кто танцует в смокингах, а для смелых людей».

Атакующая линия сборной Англии также не смогла проявить себя этим вечером. Капитан команды Гарри Кейн почти не тревожил вратаря Бенджамина Асаре. Особенно ярко проблемы англичан в атаке проявились в конце игры, когда Кейн не смог забить в пустые ворота. Теперь подопечным Тухеля придется выложиться на полную в последнем групповом матче, чтобы решить вопрос с выходом в следующий этап.