Джуд Беллингем: «Я не заслуживал звания лучшего игрока матча»

·45·Спорт
Джуд Беллингем: «Я не заслуживал звания лучшего игрока матча»

Молодая звезда сборной Англии Джуд Беллингем критически оценил свою игру после матча против Ганы (0:0) в рамках чемпионата мира 2026 года. Полузащитник «Реал Мадрида», несмотря на то что был признан лучшим игроком встречи, отметил, что эту награду было бы справедливее вручить одному из защитников команды соперника. В матче, прошедшем в Бостоне, англичане столкнулись с серьезными трудностями при попытках взломать оборону Ганы. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля не смогла преодолеть организованную линию защиты, выстроенную бывшим наставником «Реал Мадрида» Карлошем Кейрушем. В послематчевом интервью Беллингем неожиданно искренне высказался, фактически отказавшись от индивидуальной награды. По информации Goal.com, футболист счел, что не достоин этого признания.

«Честно говоря, я этого не заслужил. Награда должна была достаться одному из представителей Ганы, которые очень качественно оборонялись. Было трудно войти в игру. Я благодарен тем, кто проголосовал, но соперники сегодня действовали великолепно», — отметил 22-летний полузащитник.

Исторический рекорд и «лихорадка второго матча»

Хотя игра не принесла ожидаемого результата, эта встреча имела историческое значение для Беллингема в плане личных показателей. В возрасте 22 лет и 359 дней он стал самым молодым футболистом, проведшим 50-й матч за сборную Англии. Таким образом, ему удалось обновить рекорд, установленный легендарным Уэйном Руни.

Однако Беллингем подчеркнул, что командный результат важнее личных достижений. Он также упомянул традиционную «лихорадку второго матча» Англии на крупных турнирах. Для справки: англичане фиксируют ничью во втором туре четырех крупных соревнований подряд. Эта серия тянется со времен матча против Шотландии на Евро-2020.

Во время матча кипели не только эмоции на поле. В перерыве произошла небольшая стычка между Беллингемом и тренером Ганы Карлошем Кейрушем. Кейруш был недоволен грубым фолом футболиста по отношению к Жерому Опоку. После игры тренер заявил, что эта ситуация была лишь проявлением профессиональных эмоций, и что футбол «не для тех, кто танцует в смокингах, а для смелых людей».

Атакующая линия сборной Англии также не смогла проявить себя этим вечером. Капитан команды Гарри Кейн почти не тревожил вратаря Бенджамина Асаре. Особенно ярко проблемы англичан в атаке проявились в конце игры, когда Кейн не смог забить в пустые ворота. Теперь подопечным Тухеля придется выложиться на полную в последнем групповом матче, чтобы решить вопрос с выходом в следующий этап.

АнглияДжуд БеллингемЧемпионат мираРеал МадридФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси продемонстрировал отличную физическую форму в 39 летЛионель Месси продемонстрировал отличную физическую форму в 39 летСегодня, 15:17«Челси» начинает эпоху Хаби Алонсо с громким трансфером: Палестра едет в Лондон«Челси» начинает эпоху Хаби Алонсо с громким трансфером: Палестра едет в ЛондонСегодня, 15:15Трансферный рекорд в женском футболе: Фелиция Шредер перешла в Реал МадридТрансферный рекорд в женском футболе: Фелиция Шредер перешла в Реал МадридСегодня, 14:35Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»Сегодня, 14:18Неймар вернулся в строй: Карло Анчелотти сообщил о состоянии звезды БразилииНеймар вернулся в строй: Карло Анчелотти сообщил о состоянии звезды БразилииСегодня, 13:54ЧМ-2026. Англия – Гана (смотрите опасные моменты матча)ЧМ-2026. Англия – Гана (смотрите опасные моменты матча)Сегодня, 13:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана