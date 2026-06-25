Боруссия Дортмунд установила цену в 100 миллионов евро за Феликса Нмечу

Немецкий клуб «Боруссия Дортмунд» ужесточил свою трансферную политику в отношении ведущего полузащитника Феликса Нмечи. На фоне интереса со стороны команд английской Премьер-лиги руководство «Дортмунда» установило цену на футболиста в размере 100 миллионов евро. Это решение объясняется желанием получить максимальную прибыль до того, как вступит в силу пункт об отступных в контракте игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает в своем материале.

По информации издания Kicker, «Боруссия Дортмунд» не намерена продавать 25-летнего футболиста в текущее летнее трансферное окно. Именно поэтому немецкий гранд выставил ультиматум в 100 миллионов евро, чтобы отсеять большинство европейских клубов из этой гонки. Новый контракт, подписанный в марте, дает клубу полный контроль над вопросом трансфера.

Секретные пункты контракта и снижение цены

Отмечается, что в действующем соглашении Нмечи на сезон 2026 года фиксированная сумма отступных не указана. Однако с 2027 года в его контракте активируется пункт о выкупе за 80 миллионов евро. К 2028 году эта сумма должна снизиться до 70 миллионов евро. Именно поэтому «Боруссия Дортмунд» стремится воспользоваться текущей ситуацией и заработать на его трансфере рекордную сумму.

Феликс Нмеча является крайне привлекательным активом для английских клубов не только из-за своего мастерства, но и из-за юридического статуса. Несмотря на то, что он родился в Гамбурге, он долгое время обучался в академии «Манчестер Сити». Это дает ему статус «местного воспитанника» (Хомегровн Плаер) в Премьер-лиге. Согласно правилам английского чемпионата, каждая команда должна иметь в заявке как минимум восемь таких футболистов, что искусственно завышает цену Нмечи.

Конкуренция между европейскими грандами

По данным Sky Sports, серьезный интерес к футболисту проявляют не только английские клубы, но и испанский гранд « Реал Мадрид ». В частности, наставник мадридцев Жозе Моуринью лично рассматривает кандидатуру Нмечи для усиления линии полузащиты. Тренер высоко оценил креативность и высокую энергию игрока на поле.

Также ожидается, что в трансферной гонке будут активно участвовать «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Яркое выступление Нмечи на чемпионате мира еще больше подняло его рыночную стоимость. В настоящее время «Боруссия Дортмунд» готова рассматривать все предложения, однако намерена отклонять суммы ниже 100 миллионов евро.

Если этот трансфер состоится, Феликс Нмеча может стать одной из самых дорогих продаж в истории «Дортмунда». Пока сам футболист не принял окончательного решения о своем будущем, но возможность вернуться в Премьер-лигу, естественно, его привлекает.