Революция в сфере AI: Unconventional AI планирует сократить энергопотребление в 1000 раз

·6·Технологии
Революция в сфере AI: Unconventional AI планирует сократить энергопотребление в 1000 раз

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта приводит к колоссальному потреблению энергии в глобальном масштабе. Стартап Unconventional AI, основанный Навином Рао, бывшим руководителем отдела AI в компании Databricks, стремится найти фундаментальное решение этой проблемы. Компания обещает снизить энергопотребление моделей искусственного интеллекта до 1000 раз за счет полного пересмотра архитектуры вычислительных систем. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщение сообщает.

В качестве первого шага на пути к этой амбициозной цели компания представила новую модель генерации изображений под названием Un0. В интервью изданию TechCrunch Навин Рао назвал эту модель «первым приветствием от компьютера нового типа». Модель Un0 доказала, что может создавать изображения такого же качества, как популярные сегодня Stable Diffusion или сложные визуальные системы от OpenAI.

Новая архитектура на основе осцилляторов

В основе технологии Unconventional AI лежит система осцилляторных вычислений, которая полностью отличается от традиционных полупроводниковых чипов. Графические процессоры, которые сегодня разрабатывают такие гиганты, как NVIDIA, работают на базе классических транзисторов, что приводит к выделению большого количества тепла и высокому энергопотреблению. Новый подход предполагает более эффективное использование законов физики при обработке данных.

На данный момент модель Un0 работает в программной среде симуляции, написанной для специализированных чипов компании. Однако в ближайшем будущем Unconventional AI планирует представить чертежи своих реальных чипов. Стратегия компании заключается не только в создании технологии, но и в построении полноценных серверных систем на базе собственных чипов с последующей сдачей вычислительных мощностей в аренду, по аналогии с другими провайдерами.

Дефицит энергии — главный барьер на пути развития AI

По мнению Навина Рао, в ближайшие годы главным ограничением для расширения искусственного интеллекта станут не технологические знания, а именно нехватка электроэнергии. Рост числа дата-центров по всему миру создает беспрецедентную нагрузку на электросети. Если вопрос энергоэффективности не будет решен, рост AI-моделей может остановиться.

Хотя команда компании сейчас насчитывает менее 50 сотрудников, их амбиции могут изменить всю индустрию. «Мы создаем систему нового типа, в которой будут запускаться AI-модели, и все процессы будут осуществляться с энергозатратами в 1000 раз меньше нынешних», — говорит Рао. Это не только снизит расходы, но и превратит искусственный интеллект в экологически устойчивую технологию.

Unconventional AI заявила, что в течение следующего года объявит о новых достижениях в области аппаратного обеспечения (hardware). Если стартапу удастся реализовать хотя бы часть своего обещания, это может полностью устранить экономические трудности, связанные с поддержкой ChatGPT и других крупных языковых моделей.

AIТехнологииUnconventional AINaveen RaoЭнергетика
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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