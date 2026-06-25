Трансферная бомба: «Фенербахче» готов отдать трех звезд и миллионы за Шомуродова

Клуб «Фенербахче», стремящийся в новом сезоне одержать победу в Суперлиге Турции и успешно выступить в Лиге чемпионов УЕФА, намерен буквально «взорвать» свою линию атаки! Чтобы повысить результативность команды и усилить конкуренцию впереди, стамбульцы определили своей главной трансферной целью нашего соотечественника, ставшего в прошлом сезоне бомбардиром Суперлиги Турции, Элдора Шомуродова, сделав его приоритетным кандидатом на покупку.

Невероятное предложение: 3 звезды + наличные!

Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым лично проявляет интерес к узбекскому нападающему. После того как главный тренер команды Исмаил Картал полностью одобрил кандидатуру Элдора, руководство клуба подготовило для «Истанбул Башакшехир» совершенно неожиданное и дерзкое предложение.

Чтобы заполучить Шомуродова, «Фенербахче» готов расстаться сразу с тремя топ-футболистами:

Ченгиз Ундер (игрок сборной Турции)

Чаглар Сёюнcü (игрок сборной Турции)

Родриго Бекао (опытный бразильский защитник)

Кроме того, Азиз Йылдырым планирует добавить к этим трем звездам внушительную денежную сумму, которая удовлетворит «Башакшехир». Руководство «Фенербахче» хочет не только усилить атаку, пригласив Элдора, но и сократить состав, отказавшись от некоторых нынешних нападающих.

Цена Элдора взлетела: с 5,8 до 15 миллионов!

По сообщениям авторитетных турецких ресурсов sporx.com и fotomac.com.tr, Азиз Йылдырым прикладывает все усилия, чтобы выполнить обещание, данное болельщикам перед выборами президента клуба: привести в команду дуэт Ведата Муричи и Элдора Шомуродова.

Однако «Башакшехир» не намерен легко отпускать своего бомбардира, так как они потратили значительные средства на покупку Элдора у «Ромы».

Трансфер Шомуродова в цифрах:

Этапы и статус трансфера Сумма (в евро) Стоимость годовой аренды прошлым летом 3 млн € Стоимость полного выкупа из «Ромы» 2,8 млн € Общая сумма затрат «Башакшехира» 5,8 млн € Текущая стоимость Элдора на Transfermarktсоставляет 7 млн € Новая рекордная цена, запрашиваемая «Башакшехиром» 15 млн €

Рынок Элдора, забившего в завершившемся сезоне 22 гола, сейчас крайне перегрет. Руководство «Башакшехира», изначально запрашивавшее 10 миллионов евро за нападающего, увидев рост числа претендентов, резко подняло цену до 15 миллионов евро.

Переговоры начнутся в конце недели

В конце этой недели Азиз Йылдырым лично встретится с владельцем «Истанбул Башакшехир» Гёксел Гюмюшдагом, чтобы выдвинуть первое официальное предложение.

Однако «Фенербахче» придется серьезно побороться, так как на Элдора Шомуродова претендует еще один турецкий гранд — «Трабзонспор», а также клубы Саудовской Аравии, которые делают очень заманчивые и финансово мощные предложения. Посмотрим, в рядах какого гранда наш соотечественник начнет новый сезон? Следите за новостями у нас!