Трансферная бомба: «Фенербахче» готов отдать трех звезд и миллионы за Шомуродова
Клуб «Фенербахче», стремящийся в новом сезоне одержать победу в Суперлиге Турции и успешно выступить в Лиге чемпионов УЕФА, намерен буквально «взорвать» свою линию атаки! Чтобы повысить результативность команды и усилить конкуренцию впереди, стамбульцы определили своей главной трансферной целью нашего соотечественника, ставшего в прошлом сезоне бомбардиром Суперлиги Турции, Элдора Шомуродова, сделав его приоритетным кандидатом на покупку.
Невероятное предложение: 3 звезды + наличные!
Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым лично проявляет интерес к узбекскому нападающему. После того как главный тренер команды Исмаил Картал полностью одобрил кандидатуру Элдора, руководство клуба подготовило для «Истанбул Башакшехир» совершенно неожиданное и дерзкое предложение.
Чтобы заполучить Шомуродова, «Фенербахче» готов расстаться сразу с тремя топ-футболистами:
Ченгиз Ундер (игрок сборной Турции)
Чаглар Сёюнcü (игрок сборной Турции)
Родриго Бекао (опытный бразильский защитник)
Кроме того, Азиз Йылдырым планирует добавить к этим трем звездам внушительную денежную сумму, которая удовлетворит «Башакшехир». Руководство «Фенербахче» хочет не только усилить атаку, пригласив Элдора, но и сократить состав, отказавшись от некоторых нынешних нападающих.
Цена Элдора взлетела: с 5,8 до 15 миллионов!
По сообщениям авторитетных турецких ресурсов sporx.com и fotomac.com.tr, Азиз Йылдырым прикладывает все усилия, чтобы выполнить обещание, данное болельщикам перед выборами президента клуба: привести в команду дуэт Ведата Муричи и Элдора Шомуродова.
Однако «Башакшехир» не намерен легко отпускать своего бомбардира, так как они потратили значительные средства на покупку Элдора у «Ромы».
Трансфер Шомуродова в цифрах:
Этапы и статус трансфера
Сумма (в евро)
Стоимость годовой аренды прошлым летом
3 млн €
Стоимость полного выкупа из «Ромы»
2,8 млн €
Общая сумма затрат «Башакшехира»
5,8 млн €
Текущая стоимость Элдора на Transfermarktсоставляет
7 млн €
Новая рекордная цена, запрашиваемая «Башакшехиром»
15 млн €
Рынок Элдора, забившего в завершившемся сезоне 22 гола, сейчас крайне перегрет. Руководство «Башакшехира», изначально запрашивавшее 10 миллионов евро за нападающего, увидев рост числа претендентов, резко подняло цену до 15 миллионов евро.
Переговоры начнутся в конце недели
В конце этой недели Азиз Йылдырым лично встретится с владельцем «Истанбул Башакшехир» Гёксел Гюмюшдагом, чтобы выдвинуть первое официальное предложение.
Однако «Фенербахче» придется серьезно побороться, так как на Элдора Шомуродова претендует еще один турецкий гранд — «Трабзонспор», а также клубы Саудовской Аравии, которые делают очень заманчивые и финансово мощные предложения. Посмотрим, в рядах какого гранда наш соотечественник начнет новый сезон? Следите за новостями у нас!
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