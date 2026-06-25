Моуринью запросил у руководства «Реала» еще два трансфера

·98·Спорт
Моуринью запросил у руководства «Реала» еще два трансфера

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью обратился к руководству клуба с требованием о новых трансферах с целью дальнейшего усиления состава. Об этом сообщило испанское издание Marca.

По информации источника, несмотря на то что в летнее трансферное окно было заключено несколько важных соглашений, португальский специалист считает, что состав команды еще не полностью сформирован.

Моуринью попросил привести в команду еще двух футболистов до закрытия трансферного окна. Сообщается, что тренеру необходимы центральный защитник и центральный полузащитник.

Португальский специалист хочет, чтобы перед новым сезоном в каждой линии была сильная конкуренция. Поэтому он определил приоритетной задачей дальнейшее укрепление центра защиты и центра поля.

Напомним, что на сегодняшний день «Реал» подписал трех новых футболистов в летнее трансферное окно.

Мадридский клуб трансферировал защитника Марка Кукурелью из «Челси», Ибраима Конате из «Ливерпуля» и полузащитника Бернарду Силву из «Манчестер Сити».

Теперь главный вопрос заключается в том, удовлетворит ли руководство клуба запрос Моуринью и осуществит ли еще две сделки до закрытия трансферного окна.

Жозе МоуриньюРеалМарк КукурельяИбраима КонатеБернарду Силва
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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