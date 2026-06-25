Европейские скауты продолжают следить за Бехрузом Каримовым

Игра сборной Узбекистана в защите в первых двух турах чемпионата мира вызвала множество справедливых претензий у болельщиков и специалистов. Оборонительная линия нашей команды является одной из самых слабых и пропускающих больше всего голов систем на турнире.

Однако даже в таких тяжелых и сложных условиях есть наш герой, который выделяется своей игрой и не сходит с языка иностранных экспертов. Это 18-летний талантливый защитник Бехруз Каримов.

На радарах скаутов: признание Алехандро Парры

На этот раз действиями молодого футболиста отдельно остановился известный футбольный аналитик и скаут Алехандро Парра , призвав европейские клубы не упускать этого парня из виду.

«Игра Узбекистана в защите выглядит очень плохо — она кажется одной из слабейших на всем чемпионате мира. Но даже в таких условиях можно отдельно выделить Бехруза Каримова. Он очень хорошо действовал и в матче против Колумбии, продемонстрировав высокий уровень физической силы и правильного выбора позиции. Очевидно, что эти два аспекта вскоре приведут его в Европу. Каримов — большой талант», — написал Алехандро Парра.

Битва против звезд и прежние похвалы

Напомним, что это не первый комплимент в адрес Бехруза. Ранее известный венгерский журналист и футбольный аналитик Бенсе Бочак также высоко оценил игру Каримова.

Тогда эксперт особо отметил, что наш 18-летний защитник бесстрашно и очень достойно действовал против таких быстрых и опасных звезд мирового футбола, как Луис Диас (Колумбия) и Нуну Мендеш (Португалия). По мнению Бочака, европейские скауты уже занесли Бехруза в свои блокноты.

Стабильность Каримова на мундиале:

Хотя командные результаты не радуют, тренерский штаб оказывает полное доверие Бехрузу, и он выкладывается на поле на все сто:

Соперник и счет Время Каримова на поле Кратко об игре Колумбия (1:3) 90 минут (Полный матч) Явно выделился физической мощью и правильным выбором позиции. Португалия (0:5) 89 минут (Заменен в конце) Боролся до конца против звездных и стремительных атак соперника.

Несмотря на то, что турнир проходит тяжело для нашей сборной, тот факт, что такие молодые и растущие футболисты, как Бехруз Каримов, набираются опыта на такой большой сцене и попадают в поле зрения Европы, очень важен для нашего будущего. Надеемся, что этот большой шаг откроет Бехрузу двери в гранд-клубы Европы!