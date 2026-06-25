Юлдуз Турдиева: «Я очень благодарна Юлдуз Усмоновой...» (видео)

·25·Культура
Юлдуз Турдиева: «Я очень благодарна Юлдуз Усмоновой...» (видео)

Певица Юлдуз Турдиева в проекте «Наво мехмонда» искренне поделилась мыслями о своем творчестве, наставниках и отношении к их песням.

В ходе беседы певица выразила особую благодарность Народной артистке Узбекистана Юлдуз Усмоновой, отметив, что артистка никогда не жалела своих песен для других исполнителей.

«Я хочу сказать большое спасибо Юлдуз Усмоновой. Она никогда не жалела своих песен. Даже после того, как я спела песню „Шароб“, она сказала: „Дочка, пока у тебя есть голос, пой все мои песни“. Это стало для меня огромной мотивацией», — сказала Турдиева.

Певица также тепло отозвалась о министре культуры Озодбеке Назарбекове, отметив, что он также не был против исполнения песен из своего репертуара другими артистами.

В ходе интервью ведущий отдельно остановился на исполнении Юлдуз Турдиевой, подчеркнув, что песни в её интерпретации находят отклик в сердцах слушателей.

«Самое интересное, что песни в вашем исполнении словно оживают заново. Какую бы песню другого исполнителя вы ни спели, благодаря вашей уникальной манере она звучит еще более притягательно», — отметил ведущий.

В ответ на это Турдиева объяснила такой эффект своей искренней любовью к музыке.

«У каждого артиста есть лучшие песни. Я выбираю те, что близки моему сердцу, и пою их с любовью. Возможно, поэтому они иначе доходят до слушателя», — заключила певица.

Юлдуз ТурдиеваЮлдуз УсмановаУзбекистанОзодбек Назарбеков
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