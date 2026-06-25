Алишер Никимбаев оценил шансы Узбекистана на выход в плей-офф

·65·Спорт
Алишер Никимбаев оценил шансы Узбекистана на выход в плей-офф

Известный футбольный эксперт Алишер Никимбаев высказался о шансах национальной сборной Узбекистана на выход из группы на чемпионате мира 2026 года.

По словам специалиста, теоретически у «белых волков» всё ещё сохраняются возможности пробиться в стадию плей-офф. Однако для этого прежде всего необходимо одержать победу над Демократической Республикой Конго в последнем туре.

В то же время результаты команд, борющихся за третье место в других группах, также должны сложиться в пользу Узбекистана. Таким образом, национальной команде придется не только завершить свой матч победой, но и ждать потери очков соперниками.

По мнению Никимбаева, футболисты прекрасно понимают всю сложность ситуации и все необходимые расчеты.

«Игроки понимают эти расчеты лучше всех. Они сами всё осознают, никаких дополнительных объяснений не требуется. Все знают математику, вы же учились в школе», — приводит слова Никимбаева Метаратингс.ру.

Напомним, что после двух туров группового этапа сборная Узбекистана еще не набрала ни одного очка. Разница мячей команды составляет 1:8.

Таким образом, задача Узбекистана ясна: победить ДР Конго и ждать результатов в остальных группах. Шанс есть, но математика в этот раз снова не в «легком режиме».

Алишер НикимбаевУзбекистанДемократическая Республика КонгоMetaratings.ru
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Арсенал» завершил трансфер Пьеро Инкапье, внесшего большой вклад в чемпионство Англии«Арсенал» завершил трансфер Пьеро Инкапье, внесшего большой вклад в чемпионство АнглииСегодня, 19:57Дайо Упамекано раскрыл секреты того, как остановить Эрлинга ХоландаДайо Упамекано раскрыл секреты того, как остановить Эрлинга ХоландаСегодня, 18:56Футболисты Португалии пересмотрели матч с Узбекистаном (видео)Футболисты Португалии пересмотрели матч с Узбекистаном (видео)Сегодня, 18:32Антонио Конте возвращается к руководству сборной ИталииАнтонио Конте возвращается к руководству сборной ИталииСегодня, 17:53Неожиданный ход «Челси»: лондонцы покупают защитника, который был целью «Интера», за 55 миллионов евроНеожиданный ход «Челси»: лондонцы покупают защитника, который был целью «Интера», за 55 миллионов евроСегодня, 17:52Португальский агент о Роналду: «После Узбекистана начнется настоящее испытание»Португальский агент о Роналду: «После Узбекистана начнется настоящее испытание»Сегодня, 17:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану