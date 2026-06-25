Алишер Никимбаев оценил шансы Узбекистана на выход в плей-офф

Известный футбольный эксперт Алишер Никимбаев высказался о шансах национальной сборной Узбекистана на выход из группы на чемпионате мира 2026 года.

По словам специалиста, теоретически у «белых волков» всё ещё сохраняются возможности пробиться в стадию плей-офф. Однако для этого прежде всего необходимо одержать победу над Демократической Республикой Конго в последнем туре.

В то же время результаты команд, борющихся за третье место в других группах, также должны сложиться в пользу Узбекистана. Таким образом, национальной команде придется не только завершить свой матч победой, но и ждать потери очков соперниками.

По мнению Никимбаева, футболисты прекрасно понимают всю сложность ситуации и все необходимые расчеты.

«Игроки понимают эти расчеты лучше всех. Они сами всё осознают, никаких дополнительных объяснений не требуется. Все знают математику, вы же учились в школе», — приводит слова Никимбаева Метаратингс.ру.

Напомним, что после двух туров группового этапа сборная Узбекистана еще не набрала ни одного очка. Разница мячей команды составляет 1:8.

Таким образом, задача Узбекистана ясна: победить ДР Конго и ждать результатов в остальных группах. Шанс есть, но математика в этот раз снова не в «легком режиме».