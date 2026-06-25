Google выходит на финансовый рынок: представлено специальное приложение для Android

·32·Технологии
Google выходит на финансовый рынок: представлено специальное приложение для Android

Корпорация Google с целью укрепления своих позиций в мире финансов и инвестиций запустила отдельное мобильное приложение Google Финанке для пользователей операционной системы Android. Этот шаг свидетельствует о том, что технологический гигант стремится к лидерству не только в поиске информации, но и в сфере профессионального финансового анализа и управления активами. Теперь пользователи могут отслеживать рыночные данные в реальном времени и свои личные инвестиционные портфели на единой платформе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает свидетельствует.

Одной из основных функций приложения является «Кей Моментс» (Важные моменты), работающая на базе AI. Она объясняет причины изменения цен на акции и анализирует наиболее важные рыночные тенденции. Также через приложение можно следить за живыми финансовыми новостями и управлять списками наблюдения (ватчлист), адаптированными под личные интересы пользователя.

Искусственный интеллект и новые возможности

Веб-версия Google Финанке также была значительно обновлена и успешно прошла стадию бета-тестирования. Теперь пользователи по всему миру могут видеть свои инвестиционные портфели (портфолиос) на единой панели управления. Существующие портфели будут автоматически перенесены в новую систему, а новые можно создать путем загрузки файла или предоставления информации об инвестициях через чат-бот в виде простого текста.

Возможности AI помогают пользователям глубже анализировать свои портфели. Например, пользователь может спросить чат-бота: «Какие сектора в моем портфеле представлены недостаточно?». AI не только отвечает на вопросы, но и автоматически выполняет такие задачи, как подготовка аналитических брифингов по изменениям рынка или предоставление кратких выводов о доходности активов.

Конкуренция и планы на будущее

Выпуск мобильного приложения Google Финанке создает прямую конкуренцию таким популярным финансовым платформам, как Яху Финанке и Robinhood. Google стремится превратиться из сервиса, просто отображающего цены на акции, в полноценную финансовую экосистему. Ожидается, что в ближайшие месяцы в приложение будет добавлена функция прослушивания квартальных отчетов компаний (еарнингс каллс) в прямом эфире.

Хотя на данный момент приложение доступно только для пользователей Android, компания обещает выпустить версию для iOS в ближайшие месяцы. Все АИ-функции, представленные в веб-версии, в скором времени будут интегрированы и в мобильное приложение. Это станет удобным и современным инструментом для инвесторов и любителей финансов в том числе и в Узбекистане для мониторинга мировых рынков.

GoogleGoogle FinanceAndroidИскусственный ИнтеллектИнвестиции
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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