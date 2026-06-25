Революция в космической промышленности Китая: ракета Лонг Марч 10Б впервые пройдет испытания на многоразовость

Китай стоит на пороге новой эры в области космических технологий. Страна готовится к первому выводу на орбиту своей многоразовой ракеты Лонг Марч 10Б. Согласно опубликованным предупреждениям по авиационной и морской безопасности, этот важный запуск ожидается в период с 10 по 13 июля текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

Лонг Марч 10Б — это двухступенчатая ракета, работающая на керосине и жидком кислороде, которая послужит фундаментом для будущих лунных миссий Китая. Данная ракета фактически является грузовой версией модели Лонг Марч 10А, предназначенной для доставки тайконавтов на околоземную орбиту и далее к Луне. Этот полет, который будет осуществлен с коммерческого космодрома на острове Хайнань, станет решающим этапом в проверке орбитальных возможностей ракет нового серийного производства.

Технология многоразового использования и морские операции

По сообщению издания СпакеНевс, самой захватывающей частью миссии станет попытка вернуть первую ступень ракеты на Землю. В настоящее время ракета уже доставлена на стартовую площадку, а в предполагаемую зону приземления в океане направилось специальное судно. Судно оснащено системой сеточного захвата, которая должна безопасно принять спускающуюся часть ракеты на поверхности моря.

Если эти испытания завершатся успешно, это войдет в историю как третья попытка Китая вернуть ступени ракеты. Ранее подобные эксперименты проводились с ракетами Жукуе-3 компании ЛандСпаке и Лонг Марч 12А, разработанной Шанхайской академией космических технологий (САСТ). Однако именно серия Лонг Марч 10 выделяется тем, что является государственным стратегическим проектом.

Лунная миссия и экономическая эффективность

Программа Лонг Марч 10 занимает центральное место в стратегии освоения космоса Китая. Внедрение технологий многоразового использования значительно снизит стоимость доставки грузов в космос . Это позволит увеличить частоту полетов и усилить конкурентоспособность на международном космическом рынке.

Напомним, что в апреле была проведена генеральная репетиция перед полетом этой ракеты, однако по неизвестным причинам основной старт был отложен. По мнению экспертов, успех Лонг Марч 10Б придаст Китаю огромную уверенность в реализации планов по высадке своих тайконавтов на поверхность Луны к 2030 году. Сейчас все мировое космическое сообщество внимательно следит за событиями, которые произойдут 10 июля на Хайнане.