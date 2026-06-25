Революция в космической промышленности Китая: ракета Лонг Марч 10Б впервые пройдет испытания на многоразовость

·32·Технологии
Революция в космической промышленности Китая: ракета Лонг Марч 10Б впервые пройдет испытания на многоразовость

Китай стоит на пороге новой эры в области космических технологий. Страна готовится к первому выводу на орбиту своей многоразовой ракеты Лонг Марч 10Б. Согласно опубликованным предупреждениям по авиационной и морской безопасности, этот важный запуск ожидается в период с 10 по 13 июля текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

Лонг Марч 10Б — это двухступенчатая ракета, работающая на керосине и жидком кислороде, которая послужит фундаментом для будущих лунных миссий Китая. Данная ракета фактически является грузовой версией модели Лонг Марч 10А, предназначенной для доставки тайконавтов на околоземную орбиту и далее к Луне. Этот полет, который будет осуществлен с коммерческого космодрома на острове Хайнань, станет решающим этапом в проверке орбитальных возможностей ракет нового серийного производства.

Технология многоразового использования и морские операции

По сообщению издания СпакеНевс, самой захватывающей частью миссии станет попытка вернуть первую ступень ракеты на Землю. В настоящее время ракета уже доставлена на стартовую площадку, а в предполагаемую зону приземления в океане направилось специальное судно. Судно оснащено системой сеточного захвата, которая должна безопасно принять спускающуюся часть ракеты на поверхности моря.

Если эти испытания завершатся успешно, это войдет в историю как третья попытка Китая вернуть ступени ракеты. Ранее подобные эксперименты проводились с ракетами Жукуе-3 компании ЛандСпаке и Лонг Марч 12А, разработанной Шанхайской академией космических технологий (САСТ). Однако именно серия Лонг Марч 10 выделяется тем, что является государственным стратегическим проектом.

Лунная миссия и экономическая эффективность

Программа Лонг Марч 10 занимает центральное место в стратегии освоения космоса Китая. Внедрение технологий многоразового использования значительно снизит стоимость доставки грузов в космос. Это позволит увеличить частоту полетов и усилить конкурентоспособность на международном космическом рынке.

Напомним, что в апреле была проведена генеральная репетиция перед полетом этой ракеты, однако по неизвестным причинам основной старт был отложен. По мнению экспертов, успех Лонг Марч 10Б придаст Китаю огромную уверенность в реализации планов по высадке своих тайконавтов на поверхность Луны к 2030 году. Сейчас все мировое космическое сообщество внимательно следит за событиями, которые произойдут 10 июля на Хайнане.

КитайКосмосРакетаLong MarchТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Yandex и Нептун представили умную систему защиты от протечек водыYandex и Нептун представили умную систему защиты от протечек водыВчера, 23:25Base Повер приступила к решению кризиса в крупнейшей энергосети СШАBase Повер приступила к решению кризиса в крупнейшей энергосети СШАВчера, 23:00Xiaomi представила флагман Робот Вакуум 6 Max с мощностью 35 000 ПаXiaomi представила флагман Робот Вакуум 6 Max с мощностью 35 000 ПаВчера, 22:56Новый лидер на рынке искусственного интеллекта: заменит ли Claude ChatGPTНовый лидер на рынке искусственного интеллекта: заменит ли Claude ChatGPTВчера, 22:54Google выходит на финансовый рынок: представлено специальное приложение для AndroidGoogle выходит на финансовый рынок: представлено специальное приложение для AndroidВчера, 22:27Обучение ИИ через игры: Генерал Интуитион оценили в 2,3 миллиарда долларовОбучение ИИ через игры: Генерал Интуитион оценили в 2,3 миллиарда долларовВчера, 22:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч