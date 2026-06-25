Конголианцы назвали матч против Узбекистана «битвой не на жизнь, а на смерть»

·64·Спорт
Конголианцы назвали матч против Узбекистана «битвой не на жизнь, а на смерть»

Сборные Демократической Республики Конго и Узбекистана, занимающие последние две строчки в группе «К» чемпионата мира 2026 года, все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Во втором туре группового этапа обе команды потерпели поражение. Узбекистан уступил Португалии со счетом 0:5, а Демократическая Республика Конго проиграла Колумбии с минимальным счетом. Таким образом, конголианцы не смогли досрочно обеспечить себе путевку в следующий раунд.

Главный тренер сборной Демократической Республики Конго Себастьен Дезабр высказался о поражении в матче с Колумбией и предстоящем решающем противостоянии с Узбекистаном.

«Нам нужно принять это поражение, сохранить достоинство и как можно быстрее вернуться в борьбу. Конечно, было бы хорошо сыграть вничью, но нужно признать, что Колумбия была сильнее.

Они очень хорошо контролировали мяч, а мы слишком поздно вошли в игру. Во втором тайме мы действовали значительно лучше, но таков футбол. Теперь нам предстоит проанализировать произошедшее и двигаться вперед», — отметил Дезабр.

Тренер подчеркнул, что команда довольна тем, что забила свой первый гол на чемпионате мира в первой игре против Португалии. Конголианцы воспринимают это как важный опыт.

«Мы рады первому голу и считаем это частью процесса накопления опыта. Матч против Узбекистана не будет легким, так как они хорошо обороняются. Но мы выложимся на поле на все сто. Сейчас самое главное — отдохнуть и восстановить силы», — добавил наставник.

Генеральный секретарь футбольной федерации Демократической Республики Конго Лилиан Тшимпумпу также назвал матч третьего тура против Узбекистана решающим для команды.

«Мы попали в очень сложную группу и уже сыграли с главными фаворитами турнира. Теперь матч с Узбекистаном можно назвать для нашей сборной «игрой на выживание». Наши футболисты уже начали открыто говорить об этом.

Думаю, Узбекистан постарается показать свою лучшую игру на турнире именно в матче против нас, чтобы набрать первые очки», — сказал Тшимпумпу.

На данный момент Колумбия лидирует в группе «К» с 6 очками. Португалия с 4 очками занимает второе место, а Демократическая Республика Конго с 1 очком — третье. Узбекистан, не имеющий в своем активе очков, находится на последнем месте в группе.

Решающий матч между Демократической Республикой Конго и Узбекистаном состоится 28 июня в США. Встреча начнется в 04:30 по ташкентскому времени.

Демократическая Республика КонгоУзбекистанКолумбияПортугалияСебастьен Десабр
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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