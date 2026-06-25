Обучение ИИ через игры: Генерал Интуитион оценили в 2,3 миллиарда долларов

·31·Технологии
Обучение ИИ через игры: Генерал Интуитион оценили в 2,3 миллиарда долларов

Нью-йоркский стартап Генерал Интуитион стремится открыть новую страницу в мире искусственного интеллекта и робототехники. Компания работает над уникальной технологией, которая обучает роботов перемещаться в реальном мире с помощью видеоигр. Этот инновационный подход привлек внимание инвесторов, в результате чего стартап завершил крупный финансовый этап, получив оценку в 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным TechCrunch, Генерал Интуитион привлекла 320 миллионов долларов в последнем инвестиционном раунде. Таким образом, общий объем инвестиций компании достиг 454 миллионов долларов. Основатель стартапа, 31-летний Пим де Витте, развивая свой проект Медал, использует миллионы часов геймплейных записей, загруженных геймерами, для обучения AI.

Из игры в реальный мир: как работает технология?

Особенность подхода Генерал Интуитион заключается в том, что он не полагается только на видеоизображения. В то время как большинство конкурентов заставляют AI учиться, просто наблюдая за видео, команда де Витте использует данные о нажатых кнопках и выполненных действиях (актион лабелс) во время игры. Это помогает АИ-модели глубже понять пространственно-временную логику (спатиал-темпорал реасонинг).

На демонстрации в офисе компании был показан АИ-агент, который непрерывно играет в Фортните на протяжении 100 часов. Самое удивительное, что тот же «мозг» управляет четырехногим роботом, перемещающимся по офису. Робот изучает окружающую среду через одну камеру и учится обходить препятствия. Специалисты отмечают, что для адаптации робота к новой среде достаточно всего восьми минут реальных данных.

Перспективы будущего и робототехника

Сейчас роботы часто двигаются подобно маленьким детям, иногда врезаясь в ножки стульев или мусорные корзины. Однако агентная модель, разработанная Генерал Интуитион, способна быстро стирать грань между симуляцией, игрой и реальной жизнью. Ожидается, что в будущем это обеспечит свободное перемещение роботов в сложных городских условиях или на заводах без вмешательства человека.

Для технологически развивающихся стран, таких как Узбекистан, подобные разработки могут стать фундаментом для создания автономных роботов в сферах логистики, сельского хозяйства и безопасности. Использование индустрии видеоигр в таких серьезных научных целях значительно снижает затраты на обучение AI.

Успех Генерал Интуитион показывает, что опыт в виртуальном мире скоро найдет отражение и в физическом. Теперь компания планирует и далее совершенствовать свои модели и интегрировать их в различные типы роботизированных устройств.

General IntuitionИскусственный ИнтеллектРобототехникаТехнологииИнвестиции
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Nodirbek Razzokov
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