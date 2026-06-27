Еще пять команд вышли в плей-офф ЧМ-2026

·61·Спорт
Еще пять команд вышли в плей-офф ЧМ-2026

Официальный сайт ФИФА объявил имена еще пяти национальных сборных, вышедших в стадию плей-офф чемпионата мира 2026 года.

По итогам последнего тура путевки в 1/16 финала завоевали сборные Португалии, Англии, Египта, Ганы и Парагвая. Каждая из этих команд набрала по 4 очка в групповом этапе, чего оказалось достаточно для продолжения турнира.

Таким образом, число команд, принимающих участие в плей-офф чемпионата мира, увеличилось.

Также определились еще две пары 1/16 финала, которые до этого оставались неизвестными.

Сборная Германии выйдет на поле против Парагвая, а Франция в следующем раунде сразится со Швецией.

Теперь болельщиков ждут бескомпромиссные и напряженные матчи плей-офф. На этом этапе любая ошибка может привести к вылету команды из турнира.

ПортугалияАнглияГерманияФранцияФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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