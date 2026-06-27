Мухаммед Салах получил травму в матче против Ирана

·2·Спорт
Мухаммед Салах получил травму в матче против Ирана

Нападающий сборной Египта Мухаммед Салах получил травму в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Ирана.

Известный форвард был вынужден покинуть поле сразу после начала второго тайма. После возвращения на скамейку запасных медицинский штаб сборной Египта перебинтовал его поврежденную ногу.

На данный момент официальной информации о степени тяжести травмы Салаха не поступало. Его участие в матчах плей-офф станет известно после медицинского обследования.

Стоит отметить, что сборная Египта уже заранее обеспечила себе выход в стадию плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является Аргентина, победившая Францию в финале 2022 года.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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