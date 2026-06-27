Узбекистанцы стали жить дольше: до скольких лет увеличилась средняя продолжительность жизни

Очень радостная и историческая новость! Масштабные реформы, проводимые в нашей стране, развитие медицины и улучшение повседневного образа жизни приносят свои плоды. Согласно последним данным Национального статистического комитета, средняя продолжительность жизни населения Узбекистана последовательно растет, достигая совершенно новых рубежей.

Самый примечательный факт — с годов независимости средняя продолжительность жизни нашего народа увеличилась ровно на 9 лет ! Если в 1991 году этот показатель был значительно ниже, то по итогам 2025 года средняя продолжительность жизни в стране 75,4 года составила.

Историческая динамика за 34 года: как мы изменились по годам?

В следующей хронологической цепочке вы можете наглядно увидеть, как рос уровень продолжительности жизни нашего населения на протяжении лет:

Точка отсчета — 1991 год

В первый год независимости средняя продолжительность жизни в нашей стране составляла всего 66,4 года .

Первый положительный сдвиг — 1995 год

Несмотря на трудный переходный период, показатель изменился в положительную сторону и достиг 69,1 года.

Рубеж в 70 лет — 2000 год

В начале нового века средний возраст продолжительности жизни населения впервые превысил 70 лет и 70,8 годасоставил.

Стабильный рост — 2005 год

На фоне первых изменений в системе здравоохранения показатель поднялся до 71,8 года.

Новая отметка — 2010 год

В результате улучшения качества медицинских услуг показатель достиг рубежа в 73 года.

Высокая стабильность — 2015 год

С усилением охраны здоровья населения средняя продолжительность жизни составила 73,6 года .

Испытание пандемией — 2020 год

Из-за пандемии коронавируса, с которой столкнулся весь мир, показатель немного снизился и 73,4 годаопустился.

Восстановление — 2024 год

Благодаря мощной мобилизации в здравоохранении показатель быстро восстановился и 75,1 годавырос.

Исторический рекорд — 2025 год

Согласно окончательным расчетам, средняя продолжительность жизни в Узбекистане достигла своего пика — 75,4 года!

В чем секрет такого роста?

Специалисты и представители сферы медицины оценивают увеличение средней продолжительности жизни не как случайность, а как результат системного труда. Существует четыре основных фактора, повлиявших на это:

Масштабные реформы в медицине: Строительство современных медицинских центров и оснащение больниц новейшими технологиями.

Расширение охвата: Создание возможностей для получения качественных медицинских услуг даже в самых отдаленных районах.

Профилактика заболеваний: Усиление пропаганды здорового образа жизни среди населения, внедрение системы медицинских осмотров и раннего выявления заболеваний.

Повышение качества жизни: Улучшение условий жизни нашего народа, социальной защиты и культуры питания.