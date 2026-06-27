Узбекистан выйдет в белой форме в матче против ДР Конго

Сборная Узбекистана выйдет в белой форме в матче против ДР Конго в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Перед важным поединком, который состоится 28 июня, прошла организационная встреча с участием представителей ФИФА и официальных лиц обеих команд.

В ходе встречи обсуждались вопросы регламента турнира, сторонам были даны соответствующие разъяснения и напоминания.

Также было объявлено, что футболисты Узбекистана выйдут на поле в полностью белой форме в матче против ДР Конго. Вратарь нашей национальной сборной будет играть в черной форме.

Матч против ДР Конго представляет для Узбекистана возможность одержать первую победу на чемпионате мира. Наши футболисты приложат все усилия в этом решающем поединке, чтобы порадовать болельщиков.