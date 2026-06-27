Узбекистан выйдет в белой форме в матче против ДР Конго

·49·Спорт
Узбекистан выйдет в белой форме в матче против ДР Конго

Сборная Узбекистана выйдет в белой форме в матче против ДР Конго в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Перед важным поединком, который состоится 28 июня, прошла организационная встреча с участием представителей ФИФА и официальных лиц обеих команд.

В ходе встречи обсуждались вопросы регламента турнира, сторонам были даны соответствующие разъяснения и напоминания.

Также было объявлено, что футболисты Узбекистана выйдут на поле в полностью белой форме в матче против ДР Конго. Вратарь нашей национальной сборной будет играть в черной форме.

Матч против ДР Конго представляет для Узбекистана возможность одержать первую победу на чемпионате мира. Наши футболисты приложат все усилия в этом решающем поединке, чтобы порадовать болельщиков.

УзбекистанДР КонгоФИФАФутбольная ассоциация Узбекистана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчейЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчейСегодня, 11:19Мухаммед Салах получил травму в матче против ИранаМухаммед Салах получил травму в матче против ИранаСегодня, 11:13Испания после победы обеспокоена состоянием двух футболистовИспания после победы обеспокоена состоянием двух футболистовСегодня, 11:08Роналду, Месси и... Абдукодир Хусанов попали в рейтинг ФорбесРоналду, Месси и... Абдукодир Хусанов попали в рейтинг ФорбесСегодня, 11:05Скалони оставит Месси в запасе в матче против ИорданииСкалони оставит Месси в запасе в матче против ИорданииСегодня, 10:44Еще пять команд вышли в плей-офф ЧМ-2026Еще пять команд вышли в плей-офф ЧМ-2026Сегодня, 10:38
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш