Роналду, Месси и... Абдукодир Хусанов попали в рейтинг Форбес
Очередная прекрасная новость для многочисленных поклонников самого популярного на сегодняшний день футболиста Узбекистана Абдукодира Хусанова! Престижный Форбес Sport портал включил защитника сборной Узбекистана и гранда английского футбола «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова в рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов своей страны. Организация составила список из 48 самых богатых футболистов среди участников чемпионата мира 2026 года в их родных странах.
Как составлялся рейтинг и что легло в его основу?
Исследователи Форбес Sport сформировали данный рейтинг на основе общего годового дохода футболистов. При этом учитывались не только выступления на поле, но и все следующие источники дохода:
Официальная зарплата и бонусы в клубе;
Спонсорские контракты и рекламные соглашения;
Лицензионные платежи, а также прибыль от личного бизнеса.
В расчетах использовались данные самых надежных источников в отрасли — Капологй, Футбалл Бенчмарк и Спотрак , при этом все суммы указаны без учета налогов и агентских комиссий.
Место и многомиллионные доходы Абдукодира Хусанова
В этот престижный список из Узбекистана попал только один футболист — 22-летний Абдукодир Хусанов , который в общем рейтинге занял 38-е место .
По оценке Форбес Sport, годовой доход нашего соотечественника выглядит следующим образом:
Доход от футбола: 5 миллионов долларов США;
Доходы вне футбола: 1,2 миллиона долларов США.
В статье отмечается, что основным спонсором звезды узбекского футбола является всемирно известная компания Пума . Также заслуживают похвалы предпринимательские способности Хусанова: в 2025 году он запустил собственный бренд энергетических напитков АК45 , и этот успешный проект сыграл важную роль в оценке его коммерческих доходов.
Тройка самых богатых мира: Роналду по-прежнему лидер!
Вершину рейтинга, как обычно, занимают легенды мирового футбола:
Криштиану Роналду (Португалия) — общий годовой доход 280 миллионов долларов. Из них 230 миллионов приходят от футбола, а 50 миллионов — от рекламы и коммерции.
Лионель Месси (Аргентина) — годовой доход 130 миллионов долларов. В отличие от Роналду, Месси больше зарабатывает на коммерции: 60 миллионов от футбола и 70 миллионов от коммерческой деятельности.
Килиан Мбаппе (Франция) — общий годовой доход 95 миллионов долларов. 70 миллионов долларов французской звезды приходятся на футбольную деятельность, а 25 миллионов — на рекламные контракты.
Тот факт, что наш соотечественник Абдукодир Хусанов оказался в одном ряду с такими мировыми звездами в одном из самых влиятельных финансовых рейтингов мира, свидетельствует о том, насколько растет престиж узбекского футбола на международной арене!
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