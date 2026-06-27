Роналду, Месси и... Абдукодир Хусанов попали в рейтинг Форбес

Очередная прекрасная новость для многочисленных поклонников самого популярного на сегодняшний день футболиста Узбекистана Абдукодира Хусанова! Престижный Форбес Sport портал включил защитника сборной Узбекистана и гранда английского футбола «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова в рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов своей страны. Организация составила список из 48 самых богатых футболистов среди участников чемпионата мира 2026 года в их родных странах.

Как составлялся рейтинг и что легло в его основу?

Исследователи Форбес Sport сформировали данный рейтинг на основе общего годового дохода футболистов. При этом учитывались не только выступления на поле, но и все следующие источники дохода:

Официальная зарплата и бонусы в клубе;

Спонсорские контракты и рекламные соглашения;

Лицензионные платежи, а также прибыль от личного бизнеса.

В расчетах использовались данные самых надежных источников в отрасли — Капологй, Футбалл Бенчмарк и Спотрак , при этом все суммы указаны без учета налогов и агентских комиссий.

Место и многомиллионные доходы Абдукодира Хусанова

В этот престижный список из Узбекистана попал только один футболист — 22-летний Абдукодир Хусанов , который в общем рейтинге занял 38-е место .

По оценке Форбес Sport, годовой доход нашего соотечественника выглядит следующим образом:

Доход от футбола: 5 миллионов долларов США;

Доходы вне футбола: 1,2 миллиона долларов США.

В статье отмечается, что основным спонсором звезды узбекского футбола является всемирно известная компания Пума . Также заслуживают похвалы предпринимательские способности Хусанова: в 2025 году он запустил собственный бренд энергетических напитков АК45 , и этот успешный проект сыграл важную роль в оценке его коммерческих доходов.

Тройка самых богатых мира: Роналду по-прежнему лидер!

Вершину рейтинга, как обычно, занимают легенды мирового футбола:

Криштиану Роналду (Португалия) — общий годовой доход 280 миллионов долларов. Из них 230 миллионов приходят от футбола, а 50 миллионов — от рекламы и коммерции. Лионель Месси (Аргентина) — годовой доход 130 миллионов долларов. В отличие от Роналду, Месси больше зарабатывает на коммерции: 60 миллионов от футбола и 70 миллионов от коммерческой деятельности. Килиан Мбаппе (Франция) — общий годовой доход 95 миллионов долларов. 70 миллионов долларов французской звезды приходятся на футбольную деятельность, а 25 миллионов — на рекламные контракты.

Тот факт, что наш соотечественник Абдукодир Хусанов оказался в одном ряду с такими мировыми звездами в одном из самых влиятельных финансовых рейтингов мира, свидетельствует о том, насколько растет престиж узбекского футбола на международной арене!