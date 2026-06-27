Настоящая драма в группе Г! Бельгия и Египет вышли в плей-офф

Решающие матчи 3-го тура чемпионата мира подошли к своему завершению. В группе Г определились две счастливые команды, которые официально обеспечили себе выход в следующий этап.

Боевая ничья в матче Египта и Ирана

Сборная Египта сыграла вничью с Ираном, доведя количество своих очков до 5 и завоевав путевку в плей-офф.

Встреча началась с очень быстрых голов. Уже на 5-й минуте египтянин Сабер открыл счет, но вскоре, на 14-й минуте, иранец Резаян восстановил равновесие — 1:1. В этом интересном и напряженном матче больше голов забито не было.

Составы команд на поле:

Голевое шоу от Бельгии: Новая Зеландия не пощажена

Во втором матче группы сборная Бельгии продемонстрировала настоящее превосходство. «Красные дьяволы» обрушили град голов на ворота Новой Зеландии и одержали крупную 5:1 победу, заняв первое место в группе и выйдя в плей-офф.

Леандро Троссар оформил дубль (28, 50-е минуты), а Кевин Де Брёйне (66), Ромелу Лукаку (86) и Са также отметились забитыми мячами. Единственный гол Новой Зеландии на 84-й минуте забил Джаст.

Составы команд на поле:

Новая Зеландия: Крокомбе, Пейн, Сурман, Биндон, Касаче, Стаменич, Белл, Томас, Джаст, Сингх, Вуд.

Бельгия: Куртуа, Кастан, Мекеле, Теате, Де Кюпер, Тилеманс, Ванакен, Де Брёйне, Троссар, Доку, Де Кетеларе.

Итоговая турнирная таблица группы Г:

После матчей 3-го тура команды расположились в таблице следующим образом:

Место Команда Очки Матчи (П-Н-П) Разница мячей 1. Бельгия 5 1 победа, 2 ничьи 6:2 2. Египет 5 1 победа, 2 ничьи 5:3 3. Иран 3 3 ничьи 3:3 4. Новая Зеландия 1 1 ничья, 2 поражения 4:10

Поздравляем сборные Бельгии и Египта с выходом в четвертьфинал от имени всех болельщиков! В плей-офф борьба определенно станет еще интереснее.