Настоящая драма в группе Г! Бельгия и Египет вышли в плей-офф
Решающие матчи 3-го тура чемпионата мира подошли к своему завершению. В группе Г определились две счастливые команды, которые официально обеспечили себе выход в следующий этап.
Боевая ничья в матче Египта и Ирана
Сборная Египта сыграла вничью с Ираном, доведя количество своих очков до 5 и завоевав путевку в плей-офф.
Встреча началась с очень быстрых голов. Уже на 5-й минуте египтянин Сабер открыл счет, но вскоре, на 14-й минуте, иранец Резаян восстановил равновесие — 1:1. В этом интересном и напряженном матче больше голов забито не было.
Составы команд на поле:
Египет: Шобейр, Хани, Абдулмонем, Рабия, Абуль-Фетух, Сабер, Лашен, Зико, Салах, Ашур, Трезеге.
Иран: Бейранванд, Резаян, Канони, Халилзода, Немати, Мухаммади, Горбани, Годдос, Иззатуллохи, Торими, Мохеби.
Голевое шоу от Бельгии: Новая Зеландия не пощажена
Во втором матче группы сборная Бельгии продемонстрировала настоящее превосходство. «Красные дьяволы» обрушили град голов на ворота Новой Зеландии и одержали крупную 5:1 победу, заняв первое место в группе и выйдя в плей-офф.
Леандро Троссар оформил дубль (28, 50-е минуты), а Кевин Де Брёйне (66), Ромелу Лукаку (86) и Са также отметились забитыми мячами. Единственный гол Новой Зеландии на 84-й минуте забил Джаст.
Составы команд на поле:
Новая Зеландия: Крокомбе, Пейн, Сурман, Биндон, Касаче, Стаменич, Белл, Томас, Джаст, Сингх, Вуд.
Бельгия: Куртуа, Кастан, Мекеле, Теате, Де Кюпер, Тилеманс, Ванакен, Де Брёйне, Троссар, Доку, Де Кетеларе.
Итоговая турнирная таблица группы Г:
После матчей 3-го тура команды расположились в таблице следующим образом:
Место
Команда
Очки
Матчи (П-Н-П)
Разница мячей
1.
Бельгия
5
1 победа, 2 ничьи
6:2
2.
Египет
5
1 победа, 2 ничьи
5:3
3.
Иран
3
3 ничьи
3:3
4.
Новая Зеландия
1
1 ничья, 2 поражения
4:10
Поздравляем сборные Бельгии и Египта с выходом в четвертьфинал от имени всех болельщиков! В плей-офф борьба определенно станет еще интереснее.
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