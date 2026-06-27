Настоящая драма в группе Г! Бельгия и Египет вышли в плей-офф

·75·Спорт
Настоящая драма в группе Г! Бельгия и Египет вышли в плей-офф

Решающие матчи 3-го тура чемпионата мира подошли к своему завершению. В группе Г определились две счастливые команды, которые официально обеспечили себе выход в следующий этап.

Боевая ничья в матче Египта и Ирана

Сборная Египта сыграла вничью с Ираном, доведя количество своих очков до 5 и завоевав путевку в плей-офф.

Встреча началась с очень быстрых голов. Уже на 5-й минуте египтянин Сабер открыл счет, но вскоре, на 14-й минуте, иранец Резаян восстановил равновесие — 1:1. В этом интересном и напряженном матче больше голов забито не было.

Составы команд на поле:

  • Египет: Шобейр, Хани, Абдулмонем, Рабия, Абуль-Фетух, Сабер, Лашен, Зико, Салах, Ашур, Трезеге.

  • Иран: Бейранванд, Резаян, Канони, Халилзода, Немати, Мухаммади, Горбани, Годдос, Иззатуллохи, Торими, Мохеби.

Голевое шоу от Бельгии: Новая Зеландия не пощажена

Во втором матче группы сборная Бельгии продемонстрировала настоящее превосходство. «Красные дьяволы» обрушили град голов на ворота Новой Зеландии и одержали крупную 5:1 победу, заняв первое место в группе и выйдя в плей-офф.

Леандро Троссар оформил дубль (28, 50-е минуты), а Кевин Де Брёйне (66), Ромелу Лукаку (86) и Са также отметились забитыми мячами. Единственный гол Новой Зеландии на 84-й минуте забил Джаст.

Составы команд на поле:

  • Новая Зеландия: Крокомбе, Пейн, Сурман, Биндон, Касаче, Стаменич, Белл, Томас, Джаст, Сингх, Вуд.

  • Бельгия: Куртуа, Кастан, Мекеле, Теате, Де Кюпер, Тилеманс, Ванакен, Де Брёйне, Троссар, Доку, Де Кетеларе.

Итоговая турнирная таблица группы Г:

После матчей 3-го тура команды расположились в таблице следующим образом:

Место

Команда

Очки

Матчи (П-Н-П)

Разница мячей

1.

Бельгия

5

1 победа, 2 ничьи

6:2

2.

Египет

5

1 победа, 2 ничьи

5:3

3.

Иран

3

3 ничьи

3:3

4.

Новая Зеландия

1

1 ничья, 2 поражения

4:10

Поздравляем сборные Бельгии и Египта с выходом в четвертьфинал от имени всех болельщиков! В плей-офф борьба определенно станет еще интереснее.

БельгияЕгипетИранНовая ЗеландияКевин де Брюйне
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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