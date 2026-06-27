КАТЛ начала массовое производство морозостойких натрий-ионных аккумуляторов

В индустрии электромобилей продолжаются революционные изменения. Компания КАТЛ, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, ускоряет внедрение натрий-ионной технологии как достойной альтернативы литий-ионным батареям. Ожидается, что эта новинка не только снизит производственные затраты, но и радикально повысит эффективность электромобилей в зимний период. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На Всемирном экономическом форуме в городе Далянь директор по производству КАТЛ Ни Цзюнь поделился ближайшими планами компании. По его словам, уже в текущем году от 10 до 20 тысяч электромобилей будут оснащены натрий-ионными аккумуляторами нового типа. Это важный шаг для мирового автомобильного рынка на пути к избавлению от нестабильности цен на литий.

Высокая эффективность даже в экстремальный холод

Главным преимуществом новой технологии является ее устойчивость к низким температурам. Представители КАТЛ подчеркивают, что данные аккумуляторы способны работать в штатном режиме без потери мощности даже при сильных морозах от -20°К до -30°К. Эта особенность будет способствовать популяризации электромобилей в регионах с холодным климатом, таких как Северная Америка, Канада и Япония.

Реальные испытания, проведенные в феврале на полигоне Якеши во Внутренней Монголии, подтвердили возможности новой технологии на практике. Автомобили бренда Changan с натрий-ионными батареями КАТЛ без труда преодолели обледенелые дороги и крутые подъемы. Эксперты Оксфорд Сустаинабле Финанке Груп оценивают эти тесты как «переломный момент» для отрасли.

За последние десять лет КАТЛ инвестировала в этот проект около 10 миллиардов юаней (примерно 1,5 миллиарда долларов США). Технический директор компании Гао Сюань сообщил, что в результате исследований удалось увеличить плотность энергии на 50%. Это позволяет натрий-ионным батареям конкурировать с традиционными литиевыми аналогами.

Кроме того, компания представила новую систему хранения энергии под названием Тенер Содиум. Согласно плану, поставки этой системы по Китаю начнутся с сентября текущего года. Глобальные поставки намечены на июнь 2027 года. В настоящее время крупные производители, такие как Changan Аутомобиле, уже начали устанавливать эти аккумуляторы в свои модели.