ЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчей

·1·Спорт
ЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчей

На чемпионате мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжаются решающие матчи третьего тура группового этапа.

Сегодня и завтра пройдут важные игры в группах «L», «K» и «J». Одним из главных матчей дня станет встреча сборной Узбекистана с ДР Конго.

В группе «L» в 02:00 Панама сыграет с Англией, а Хорватия встретится с Ганой. После этих матчей определятся итоговые позиции в группе.

В 04:30 состоятся две решающие игры группы «K». Сборная Узбекистана выйдет на поле против ДР Конго, а Колумбия с clash-нется с Португалией.

Для Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро этот матч является возможностью одержать первую победу на чемпионате мира.

Программа дня завершится в 07:00 матчем между Иорданией и действующим чемпионом мира Аргентиной.

Список сегодняшних матчей:

  • Панама — Англия — 02:00

  • Хорватия — Гана — 02:00

  • ДР Конго — Узбекистан — 04:30

  • Колумбия — Португалия — 04:30

  • Иордания — Аргентина — 07:00

В третьем туре каждое очко имеет огромное значение. Одни команды борются за выход в плей-офф, другие — за более высокую позицию в группе.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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