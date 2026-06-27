ЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчей

На чемпионате мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжаются решающие матчи третьего тура группового этапа.

Сегодня и завтра пройдут важные игры в группах «L», «K» и «J». Одним из главных матчей дня станет встреча сборной Узбекистана с ДР Конго.

В группе «L» в 02:00 Панама сыграет с Англией, а Хорватия встретится с Ганой. После этих матчей определятся итоговые позиции в группе.

В 04:30 состоятся две решающие игры группы «K». Сборная Узбекистана выйдет на поле против ДР Конго, а Колумбия с clash-нется с Португалией.

Для Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро этот матч является возможностью одержать первую победу на чемпионате мира.

Программа дня завершится в 07:00 матчем между Иорданией и действующим чемпионом мира Аргентиной.

Список сегодняшних матчей:

Панама — Англия — 02:00

Хорватия — Гана — 02:00

ДР Конго — Узбекистан — 04:30

Колумбия — Португалия — 04:30

Иордания — Аргентина — 07:00

В третьем туре каждое очко имеет огромное значение. Одни команды борются за выход в плей-офф, другие — за более высокую позицию в группе.