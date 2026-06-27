Испания после победы обеспокоена состоянием двух футболистов

В последнем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Испании одержала минимальную победу над Уругваем.

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Баэной. Благодаря победе со счетом 1:0 Испания заняла первое место в группе и вышла в стадию 1/16 финала.

Однако после важной победы появились и тревожные новости для тренерского штаба «Красной фурии». По информации издания Marca, полузащитники Нико Уильямс и Ереми Пино получили травмы в матче против Уругвая.

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что состояние футболистов находится под контролем медицинского штаба.

«Мы внимательно наблюдаем за ними. У Нико есть дискомфорт. Это может быть мышечная травма или связано с усталостью», — отметил специалист.

Теперь болельщиков Испании беспокоит вопрос восстановления Уильямса и Пино к матчу в плей-офф. Хотя команда вышла в 1/16 финала в качестве лидера группы, состояние двух важных игроков стало одним из главных вопросов перед следующим матчем.