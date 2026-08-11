Джефф Безос может купить акции «Ливерпуля»

·41·Спорт
Джефф Безос может купить акции «Ливерпуля»

Консорциум миллиардеров во главе с основателем Amazon Джеффом Безосом находится на финальной стадии переговоров о покупке 30% миноритарного пакета акций клуба английской Премьер-лиги «Ливерпуль». По данным BBC Sport, если сделка состоится, владельцы клуба — Фенвай Спортс Груп (ФСГ) — получат фантастическую прибыль, однако болельщики команды относятся к этому процессу с осторожностью. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Известно, что ФСГ приобрела клуб в 2010 году всего за 300 миллионов фунтов стерлингов. В то время «Ливерпуль» находился на грани банкротства. Если запланированная сделка будет успешно завершена, компания заработает 1,35 миллиарда фунтов, а общая стоимость клуба составит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это принесёт нынешним владельцам огромную финансовую выгоду, при этом они сохранят контроль над клубом.

Финансовый масштаб и ограничения на трансферы

По словам финансового эксперта Ки́рана Магуайра, эта сделка во всех отношениях выгодна ФСГ. Личное состояние Джеффа Безоса оценивается примерно в 257 миллиардов долларов. В консорциум также входят один из основателей Facebook Эдуардо Саверин и Амит Бхатия. Тем не менее специалисты напоминают болельщикам, что не стоит ожидать сразу беспрецедентных приобретений на трансферном рынке.

Финансовые правила английской Премьер-лиги и соотношение расходов на состав не позволяют клубам тратить деньги без ограничений. Финансирование напрямую связано с коммерческими доходами, поэтому сделка, вероятно, будет представлять собой продажу акций между ФСГ и новыми инвесторами. Это означает, что она не окажет прямого финансового влияния на сам клуб.

Обоснованные опасения болельщиков

Несмотря на интерес со стороны инвесторов с огромным состоянием, болельщики «Ливерпуля» намерены твёрдо защищать исторические ценности команды. Независимая ассоциация болельщиков клуба «Спирит оф Шэнкли» обеспокоена тем, как новые инвесторы будут относиться к прежним принципам и правам работников.

  • Какие именно права получит новый консорциум за свою 30-процентную долю?
  • Получат ли инвесторы места в руководстве клуба и совете директоров?
  • Какие проверки проводятся в отношении потенциальных инвесторов?
  • Является ли эта покупка шагом в интересах команды или всего лишь статусным приобретением?
Пока обсуждаются окончательные детали соглашения и его последствия. Диалог между руководством «Ливерпуля» и болельщиками будет иметь решающее значение для будущего клуба и сохранения его уникальных традиций.

ЛиверпульДжефф БезосПремьер-лигаТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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