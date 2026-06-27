Луис Суарес высказался о сравнениях Ламина Ямаля и Лионеля Месси

Легендарный уругвайский нападающий Луис Суарес призвал прекратить постоянные сравнения между молодым талантом «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем и Лионелем Месси. Опытный форвард, который сейчас выступает за «Интер Майами», признает сходство между этими двумя футболистами, но считает их принципиально разными игроками. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию Mundo Deportivo Луис Суарес отметил, что сравнения не всегда приносят пользу. По его мнению, несмотря на то что оба футболиста являются воспитанниками академии «Барселоны» — Ла Масии — и виртуозно владеют левой ногой, их стиль игры и роли на поле различаются. Суарес подчеркнул, что на молодого дарования не стоит оказывать излишнее давление.

Сравнения — это неприятно и неуместно

«Сравнения — это ужасная вещь. Да, оба играют левой ногой, у обоих высокая техника, но они абсолютно разные футболисты. Результаты говорят сами за себя. Достижения Лео в его возрасте были поразительными. Давайте лучше пожелаем Ламину, чтобы в будущем он достиг хотя бы того же уровня», — сказал Суарес.

Луис Суарес также остановился на роли Ламина Ямаля в сборной Испании и его влиянии на игру. По его словам, как только молодой футболист выходит на поле, партнеры по команде начинают больше доверять ему. Когда Ямаль принимает мяч, защитники соперника повышают бдительность, так как он в любой момент может изменить ситуацию неожиданным пасом или ударом.

Суарес отметил, что Ямаль отлично справляется с огромным вниманием к своей персоне и достойно берет на себя эту ответственность. Нападающий высоко оценил самообладание молодого игрока под давлением и его профессиональный рост. Однако он добавил, что для достижения уровня Месси одного таланта недостаточно.

Неугасающая страсть Месси

Суарес, который сейчас играет в одном клубе с Лионелем Месси, особо отметил стремление восьмикратного обладателя «Золотого мяча» оставаться лучшим. В то время как многие говорят о возрасте Месси, его трудолюбие на тренировках и ментальная сила остаются на высочайшем уровне.

Эта тема интересна и болельщикам в Узбекистане, так как яркое выступление Ламина Ямаля на чемпионате Европы заставило многих видеть в нем «Месси» новой эпохи. Однако такие эксперты, как Суарес, напоминают, что молодому игроку нужно дать возможность проложить свой собственный путь, а такие феномены, как Месси, уже заняли свое уникальное место в истории.