Новый капитан: Флик поставил точку в вопросе капитанской повязки в «Барселоне»

В стане «Барселоны» было принято важное решение в преддверии старта нового сезона и в последние дни трансферного окна. Главный тренер Ханс-Дитер Флик лично назначил временную тройку капитанов команды, поскольку основные капитаны получили травмы и выбыли из строя. Почему процесс голосования отложили и как Френки де Йонг отнёсся к этому решению?

«До голосования капитаном будет Рафинья»: официальное решение Флика

Флик решил пока не проводить традиционное голосование среди игроков, поскольку состав команды ещё не был полностью сформирован до закрытия трансферного окна. В отсутствие основных лидеров руководство командой было доверено бразильскому вингеру:

"Рафа [Рафинья] будет капитаном. Я принял решение по капитанам, поскольку Марк [тер Штеген] и Роналд [Араухо] отсутствуют, а Френки [де Йонг] пока не может выйти на поле. В состав могут прийти новые футболисты или кто-то может уйти. Когда всё будет полностью готово, мы проведём официальное голосование. До этого Рафа будет исполнять обязанности капитана вместе с Эриком [Гарсией] и Педри", — сказал Ханс-Дитер Флик.

Ситуация в системе капитанства «Барселоны»

Позиция / статус Футболист Текущий статус Основной капитан (временно) Рафинья Утверждён в качестве основного лидера на поле Вице-капитаны Педри и Эрик Гарсия Вместе с Рафиньей входят в капитанский совет Основные капитаны (вне состава) Марк-Андре тер Штеген, Роналд Араухо Не входят в состав из-за травм Ситуация с де Йонгом Френки де Йонг Травмирован, поддерживает связь с тренером после выбора капитанов Итоговое голосование С участием всех членов команды Состоится после полного закрытия трансферного окна

Отношения с Френки де Йонгом: «Между нами нет проблем»

Немецкий специалист отдельно отметил, что вокруг капитанской повязки нет никаких внутренних конфликтов или разногласий и что он постоянно поддерживает связь с нидерландским полузащитником:

"Что касается Френки, я принял такое решение только потому, что он получил травму, однако наши отношения находятся на отличном уровне. Он очень профессиональный и зрелый футболист. Я всегда открыто обсуждаю с ним ситуацию в команде и матчи. Это важный для нас игрок, обладающий огромным мастерством", — сказал Ханс-Дитер Флик.

Как вы считаете, сможет ли трио Рафинья, Педри и Эрик Гарсия достойно руководить «Барселоной» на поле или капитанскую повязку стоило передать другому футболисту?

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