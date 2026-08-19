Представлен Dell 15 Д15261: возможности нового ноутбука за 700 долларов

·22·Технологии
Представлен Dell 15 Д15261: возможности нового ноутбука за 700 долларов

Сегмент доступных ноутбуков на мировом рынке пополнился ещё одним новым устройством. По данным иксбт.ком, компания Dell официально представила модель Dell 15 Д15261 на платформе Intel Вилдкат Лаке с начальной ценой от 700 долларов. Устройство привлекает внимание как технологичное решение для повседневных задач благодаря бюджетным характеристикам и компактному исполнению. Об этом Иксбт.ком сообщает издание.

Одной из главных особенностей устройства стала его техническая платформа. Производитель предлагает покупателям выбрать один из процессоров серии Intel Вилдкат Лаке. Пользователи смогут выбрать подходящий чип среди Коре 3 304, Коре 5 320 и Коре 7 350. По словам экспертов, линейка Intel Вилдкат Лаке не отличается сверхвысокой производительностью, однако ориентирована на обеспечение высокой энергоэффективности.

Технические характеристики и возможности памяти

На фоне меняющихся стандартных показателей на рынке современных ноутбуков базовая версия этой модели получила ожидаемые 8 GB оперативной памяти. Для пользователей, которым требуется более высокая производительность, предусмотрены и более дорогие модификации с возможностью увеличить объём оперативной памяти до 32 GB. В качестве постоянного накопителя во всех версиях используется SSD ёмкостью 512 GB.

Визуальная часть устройства и возможности экрана также соответствуют его бюджетному позиционированию. Ноутбук оснащён экраном диагональю 15,3 дюйма, поэтому его нельзя считать прямым конкурентом MacBook Neo от Apple. Дисплей поддерживает разрешение 1200п, однако покрывает лишь 45% цветового пространства НТСК. Это указывает на то, что устройство предназначено скорее для работы с текстовыми документами и в интернете, чем для профессионального дизайна и цветокоррекции.

Аккумулятор и удобство использования

Компактность и портативность устройства заслуживают положительной оценки. Несмотря на экран диагональю 15 дюймов, вес модели Dell 15 Д15261 составляет всего 1,54 килограмма. Для ноутбука такого класса это очень небольшой показатель, который делает устройство удобным для пользователей, привыкших постоянно носить его с собой.

Тем не менее вопросы остаются в отношении автономности. Ноутбук оснащён небольшим аккумулятором ёмкостью всего 41 Wh. Интересно, что сам производитель не предоставил официальных данных о времени работы устройства от одного заряда. Поэтому ожидать каких-либо рекордных показателей автономности не стоит.

Что касается возможностей подключения и интерфейсов, устройство оснащено в соответствии с современными требованиями. Ноутбук получил современный модуль Wi-Fi 6, обеспечивающий стабильное подключение к беспроводным сетям. Кроме того, на корпусе предусмотрены два порта USB-C 3.2, позволяющие подключать различные внешние устройства и быстро обмениваться данными.

DellНоутбукиIntel Wildcat LakeТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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