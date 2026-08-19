28 августа будет наблюдаться частное лунное затмение с красной Луной

28 августа текущего года ожидается необычное астрономическое явление — частное лунное затмение. Как сообщает издание Иксбт.ком со ссылкой на руководителя отдела методического обеспечения Московского планетария Людмилу Кошман, во время этого процесса более девяноста процентов Луны войдёт в тень Земли, в результате чего её поверхность приобретёт характерный красноватый оттенок. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным специалистов, это состояние небесных светил представляет значительный интерес и позволит наблюдать явление во многих регионах мира. Общая продолжительность затмения начнётся в 04:24 по московскому времени и продлится до 10:02.

В каких регионах можно будет наблюдать

Географический охват этого астрономического явления будет весьма широким: его можно будет увидеть в Европе, Западной Азии, Африке, Северной и Южной Америке, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов и в Антарктиде. Жители этих обширных территорий смогут стать свидетелями природного явления.

В то же время сообщается, что в некоторых регионах России наблюдение за этим процессом будет затруднено. В частности, в Москве непосредственно увидеть затмение не удастся, поскольку в этот момент Луна будет находиться ниже линии геоида — под городским горизонтом.

Дополнительные сложности для наблюдения

По данным Иксбт.ком, только в Калининградской области, самой западной точке России, можно будет увидеть некоторые частные фазы затмения. Однако и там ожидается, что Луна опустится за горизонт ещё до достижения максимальной фазы.

Кроме того, существуют и другие факторы, препятствующие полноценному наблюдению природного явления. В частности, относительно низкая яркость лунного диска и постепенное осветление неба с наступлением рассвета значительно затруднят его чёткое наблюдение.