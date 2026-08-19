Ньюкасл и Ливерпуль отдадут дань памяти Кевину Кигану

Перед стартом нового сезона Английской Премьер-лиги на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится трогательная и эмоциональная церемония памяти. Как сообщает Goal.com, «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль» вместе почтят память легендарного футболиста и тренера Кевина Кигана, который умер в июле в возрасте 75 лет. Мероприятие пройдет перед воскресным матчем и станет символом единства двух великих клубов английского футбола. Об этом сообщает Goal.com.

Как стало известно, перед матчем все футболисты команд выйдут на предматчевую разминку в специальных футболках с надписью «Киган 7» на спине. Эта визуальная дань уважения будет заметна не только на поле, но и в центральном круге. В его центре разместят огромную мозаику, собранную из футболок, оставленных болельщиками у стадиона в память о покойном. Она продемонстрирует неразрывную связь между фанатами и специалистом, которого называли «Королем Кевом».

Специальные гости и атмосфера на стадионе

На матч в качестве почетных гостей придут супруга Кевина Кигана Джин Киган и члены его семьи. Также подтверждено присутствие на трибунах бывших звезд, блиставших под его руководством, включая Алана Ширера, Фаустино Асприлью, Давида Жинола и Леса Фердинанда. Перед началом игры все присутствующие на стадионе почтят светлую память Кигана минутой аплодисментов.

Чтобы усилить атмосферу на стадионе, знаменитая группа болельщиков «Вор Флагс» готовит масштабную хореографию по всей арене. В этот день стены и трибуны стадиона украсят изображения легендарного тренера, дважды возглавлявшего «Ньюкасл Юнайтед». Кроме того, Кевин Киган появится в программке матча и на обложке официального журнала.

Компост из цветов

В конце июля тысячи цветов, оставленных болельщиками вокруг стадиона, были переработаны экологичным и символичным способом. По данным Goal.com, цветы превратили в компост и распределили по тренировочным полям клуба. Это означает, что память о легендарном человеке продолжит питать поля, на которых будут заниматься футболисты будущих поколений.