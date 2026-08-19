Задолженность по алиментам погашена

В рамках исполнительных производств по взысканию алиментов, находившихся в производстве Шароф Рашидовского районного отдела Бюро принудительного исполнения, в отношении 2 должников, своевременно не исполнявших алиментные обязательства, были приняты соответствующие меры.

Несмотря на разъяснения, проведённые государственными исполнителями с должниками о необходимости исполнения алиментных обязательств и своевременной выплаты средств, предназначенных на содержание детей, задолженность не была погашена.

После этого в установленном законодательством порядке материалы в отношении 2 должников были направлены в суд для рассмотрения. В ходе судебного процесса должники исполнили свои обязательства и полностью погасили накопившуюся задолженность по алиментам.

В результате задолженность по исполнительным документам была погашена, а исполнительные производства прекращены на соответствующем основании, предусмотренном законодательством.

Содержание ребёнка — обязательство, не терпящее отлагательств. Своевременная выплата алиментов — это не только юридическая обязанность, но и важная ответственность за достойное содержание и будущее ребёнка.