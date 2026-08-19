Принимаются меры по взысканию налоговой задолженности
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Отделом Бюро принудительного исполнения Сайхунабадского района проводятся исполнительные действия по взысканию налоговой задолженности.
В ходе исполнительных действий 2 электромобиля марки “Volkswagen”, принадлежащих фермерским хозяйствам-должникам, были арестованы и помещены на штрафную стоянку.
В случае непогашения задолженности арестованные автотранспортные средства будут выставлены на аукционные торги в установленном законодательством порядке.
Граждан и юридических лиц просят своевременно погашать задолженность по налогам и другим обязательным платежам.
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