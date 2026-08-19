«Интер» завершил трансфер полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса

Миланский «Интер» близок к официальному завершению трансфера английского футболиста Кертиса Джонса, который призван усилить линию полузащиты команды. По данным иксбт.ком, переговоры между сторонами успешно завершены, и игрок отправляется в Италию для прохождения медицинского обследования. Об этом Goal.com сообщает .

Попытка, продолжавшаяся с зимнего трансферного окна, наконец увенчалась успехом. Нерадзурри приложили большие усилия для осуществления этого трансфера и временно приостановили работу над другими вариантами. В итоге требования «Ливерпуля» были удовлетворены, и соглашение достигнуто.

Стоимость трансфера и финансовые детали

Этот трансфер обошёлся итальянскому клубу недёшево. По информации Goal.com, «Интер» выплатит «Ливерпулю» за Кертиса Джонса в общей сложности 30 миллионов евро, а ещё 6 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. В начале лета английский клуб требовал 40 миллионов евро, однако в ходе переговоров эта сумма была немного снижена.

Футболист подпишет с миланским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года. Согласно соглашению, английский полузащитник будет получать 3,5 миллиона евро чистыми за сезон, а также дополнительные бонусы.

Влияние на клубный бюджет

Важно и то, как эти финансовые показатели повлияют на ежегодные расчёты «Интера». Ежегодные амортизационные расходы составят 6 миллионов евро за сезон, исходя из стоимости трансфера в 30 миллионов евро, которая может измениться в зависимости от активации бонусов.

Кроме того, без учёта налоговых льгот годовая зарплата футболиста до вычета налогов составит примерно 6,5 миллиона евро. В результате общее ежегодное влияние Кертиса Джонса на клубный бюджет «Интера» оценивается примерно в 12,5 миллиона евро.