Автомобиль арестован в счет погашения задолженности

·19·Общество
Автомобиль арестован в счет погашения задолженности

В рамках исполнительного производства по взысканию задолженности в пользу АКБ «Алоқабанк», находящегося в производстве Управления Бюро принудительного исполнения Джизакской области, проведено очередное эффективное исполнительное действие.

В ходе исполнительных действий выявлено и в установленном порядке арестовано автотранспортное средство марки «Лакетти», принадлежащее должнику и являющееся залоговым имуществом, обеспечивающим обязательства перед банком.

В случае добровольного неисполнения требований исполнительного документа о взыскании задолженности могут применяться предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения.

При этом в установленном порядке принимаются такие меры, как выявление и арест принадлежащего должнику имущества, а также обращение на него взыскания.

Если долговое обязательство не исполнено, залоговое имущество также будет обращено во взыскание!

АлокабанкДжизакLacetti
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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