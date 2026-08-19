Автомобиль арестован в счет погашения задолженности
В рамках исполнительного производства по взысканию задолженности в пользу АКБ «Алоқабанк», находящегося в производстве Управления Бюро принудительного исполнения Джизакской области, проведено очередное эффективное исполнительное действие.
В ходе исполнительных действий выявлено и в установленном порядке арестовано автотранспортное средство марки «Лакетти», принадлежащее должнику и являющееся залоговым имуществом, обеспечивающим обязательства перед банком.
В случае добровольного неисполнения требований исполнительного документа о взыскании задолженности могут применяться предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения.
При этом в установленном порядке принимаются такие меры, как выявление и арест принадлежащего должнику имущества, а также обращение на него взыскания.
Если долговое обязательство не исполнено, залоговое имущество также будет обращено во взыскание!
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